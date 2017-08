Fipronil-Skandal Belgiens Agrarminister weist Niederlanden Mitschuld zu

Der belgische Agrarminister Denis Ducarme hat in der Fipronil-Krise schwere Vorwürfe gegen die Niederlande erhoben. Seinem niederländischen Kollegen habe schon im November 2016 ein Bericht vorgelegen, wonach mit Fipronil verseuchte Eier im Land gefunden worden waren. Das sagte Ducarme in einer Sondersitzung des belgischen Parlaments zu dem Eier-Skandal.

Die belgische Lebensmittelbehörde habe von dem internen Bericht nur über gute Kontakte in die Niederlande erfahren. "Es gab über diesen Bericht keinerlei offizielle Kommunikation der Niederlande", sagte Ducarme. Außerdem hätten die belgischen Behörden mehr als einen Monat auf Informationen der niederländischen Kollegen warten müssen, die erlaubt hätten, die Verbreitung mit Fipronil belasteter Eier nachzuvollziehen und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Der Skandal um Millionen mit dem Insektengift belastete Eier hatte nach bisherigen Erkenntnissen seinen Ursprung in Belgien. Dort wurde offenbar verbotenerweise ein für die Nutztierhaltung zugelassenes rein pflanzliches Desinfektionsmittel mit dem für die Nutztierhaltung verbotenen Fipronil gemischt. Dadurch gelangten Millionen belastete Eier aus den Niederlanden nach Deutschland.

Die belgische Lebensmittelbehörde FASNK erfuhr am 2. Juni von einem Fipronil-Verdachtsfall in Belgien, informierte die anderen EU-Staaten aber erst am 20. Juli. Die Verzögerungen sind laut Ducarme wesentlich auf mangelnde Kooperation der Niederlande zurückzuführen.