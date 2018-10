Flugausfälle Barley will Rechte von Passagieren stärken

"Wenn jemand eine Reise tut, dann kann er was erzählen". Als der Dichter Matthias Claudius diese Zeile schrieb, ahnte er nicht, dass die Berichte gut 200 Jahre später bereits beim Check-in am Flughafen beginnen - und beim Zuhörer keineswegs die Sehnsucht wecken, dabei gewesen zu sein. Zu oft nämlich wälzen Fluggesellschaften ihr Betriebsrisiko auf ihre Kunden ab. Und wenn die sich wehren, oder nur den Schaden ersetzt bekommen wollen, der ihren durch die Verspätung oder gar Annullierung ihres gebuchten Fluges entstanden ist, stoßen sie regelmäßig auf taube Ohren.

Die "Welt" berichtet unter Berufung auf eine Analyse des Fluggasthelfer-Portals AirHelp, dass nirgendwo in Europa Flugreisende mehr Anspruch auf Entschädigungen aufgrund von Verspätungen und Ausfällen haben als in Deutschland.

Danach schulden allein im Zeitraum Januar bis 22. September die Airlines rund 2,8 Millionen Passagieren in Deutschland eine Entschädigungssumme von rund 823 Millionen Euro. Das wären über 500 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr seien in Deutschland bereits über 14.000 Flüge ausgefallen - mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr.

Wenn es nach Katarina Barley geht, sollen sich die Zustände möglichst schnell ändern. Fluggesellschaften sollen nach Ansicht der Verbraucherschutzministerin bei Flugausfall unaufgefordert Entschädigungen an ihre Gäste zahlen. "Verbraucher haben ein Recht darauf, ihre Ansprüche ohne Verlust von Zeit und Geld zu erhalten", sagte Barley dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Airlines müssten nicht nur entsprechende Anlaufstellen bieten, um Kundenbeschwerden entgegen zu nehmen. Sie müssten auch ihre Internetauftritte übersichtlicher gestalten, damit "Informationen zu Entschädigungen, Beschwerden und Schlichtung für die Reisenden übersichtlicher werden."

Mit Blick auf den Luftverkehrsgipfel an diesem Freitag in Hamburg sagte die SPD-Politikerin, dass bei Verspätungen und Annullierungen Fluggäste immer die Leidtragenden seien. "Wer einen Flug anbietet, muss ihn auch durchführen". Fluggesellschaften dürften nicht mehr zu Lasten der Verbraucher an Personal und Ersatzmaschinen sparen, sondern müssten hinreichend Reserven vorhalten, um Engpässe auszugleichen.

Am Freitag kommen Vertreter der Politik, der Luftfahrtbranche und der Flugsicherung in Hamburg zusammen, um darüber zu beraten, wie Flugausfälle und Verspätungen vermieden werden können. Die Rechte der Fluggäste werden bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich nur am Rande vorkommen.