Hauptstadtflughafen Müller sucht neuen BER-Chef

Die Tage von Karsten Mühlenfeld an der Spitze der staatlichen Berliner Flughafengesellschaft sind offenbar gezählt. Berlins Regierender Bürgermeister und Aufsichtsratschef Michael Müller (SPD) sucht bereits einen Nachfolger, der den Hauptstadtflughafen BER bis 2018 betriebsfertig machen soll.

Als Wunschkandidaten gelten der Finanzchef des Münchner Flughafens, Thomas Weyer, und der ehemalige Bombardier-Deutschlandchef Michael Clausecker. Beide wurden schon in der Vergangenheit als mögliche Kandidaten gehandelt - Clausecker zuletzt als Mühlenfeld-Konkurrent bei der Nachfolge von Hartmut Melhdorn. Sollte Müller am Wochenende erfolgreich sein, so Insider, soll Mühlenfeld am Montag vom Aufsichtsrat abberufen werden.

Der Flughafenchef steht in der Kritik, weil sich unter seiner Führung die Fertigstellung des BER weiter verzögert hat; selbst eine Eröffnung im Jahr 2018 wird immer unwahrscheinlicher. Vorige Woche hatte Mühlenfeld dann auch noch Technikleiter Jörg Marks gefeuert - gegen den erklärten Willen der Eigentümer.

Eine Krisensitzung des Aufsichtsrats hatte am Mittwoch keine Klärung des Streits gebracht. Der Bund verzichtete darauf, den bereits formulierten Abwahlantrag zu stellen, weil sich Gesellschafter Brandenburg dagegenstellte. Müller, der sogar mit seinem Rücktritt als Aufsichtsratsvorsitzender gedroht hatte, hatte in der Personalfrage Geschlossenheit verlangt.

Doch er scheiterte auch mit dem Vorschlag, seinen Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup zum Interimsflughafenchef zu berufen und den von Mühlenfeld geschassten Technikchef Mark wieder zurückzuholen.