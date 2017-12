Flughafen Berlin-Brandenburg Neues Notfallszenario für BER-Eröffnung

In der Berliner Flughafengesellschaft gibt es nach SPIEGEL-Informationen Überlegungen, den Hauptstadtflughafen BER im Jahre 2020 zur Not auch ohne das technisch vermurkste Hauptterminal in Betrieb zu nehmen.

Nach SPIEGEL-Informationen könnte ein Terminal-Neubau, ohne große architektonische Ambitionen hochgezogen, "in industrieller Fertigbauweise", teilweise dessen Funktion übernehmen. Das Gebäude mit dem Namen "T1E" wurde bereits vom Aufsichtsrat beschlossen - eigentlich als Flughafenerweiterung. Es soll 100 Millionen Euro kosten. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Denn Schwachpunkt bei BER bleibt das technisch hoch komplexe Hauptterminal. Bis heute funktionieren Sicherheits-Haustechnik und Brandschutz alles andere als reibungslos. Erst vor Kurzem hatte der TÜV Rheinland erneut "systemische Mängel" bei der Brandschutzsteuerung festgestellt - sechs Jahre nachdem derartige Fehler zum ersten Mal aufgetaucht waren. Auch weiß bis heute niemand, ob und wann die für zig Millionen Euro aufwendig umgebaute Entrauchungsanlage jemals funktioniert.

Der Rest des BER ist hingegen im Prinzip betriebsbereit. Von den beiden Seitenflügeln wurde der Pier Nord inzwischen von den Behörden abgenommen. Pier Süd und die beiden Start- und Landebahnen sind funktionsfähig, die Roll- und Vorfelder einsatzbereit. Gelänge es, das zentrale Terminal provisorisch zu ersetzen, könnte der BER erst einmal starten.

Am Freitag, den 15. Dezember, tagt der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft. Die BER light Variante soll bei der Sitzung aber noch nicht erörtert werden. "Trotz aller technischen Schwierigkeiten" bleibe das Fluggastterminal "das Kernstück des BER und wird fertiggestellt", sagt ein BER-Sprecher.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will auf der Sitzung einen konkreten Eröffnungstermin für den BER nennen. Insider gehen von einem Termin in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 aus. Dann, so die bisherige Planung, wäre auch der Neubau T1E fertig.

Video SPIEGEL ONLINE, dpa