Frankreich Sozialisten verkaufen Parteigebäude in Paris

Seit Monaten wurde in Paris darüber spekuliert, nun gibt es die Bestätigung: Die nach den Wahlen merklich geschwächten französischen Sozialisten verkaufen ihr historisches Parteigebäude im schicken 7. Stadtbezirk der Hauptstadt. Dazu habe es eine Grundsatzentscheidung gegeben, bestätigte der Schatzmeister der Parti Socialiste (PS), Jean-François Debat.

Die PS hatte bei den Parlamentswahlen im Juni zahlreiche Sitze eingebüßt und muss nun mit erheblich weniger Geld auskommen. Medienberichten zufolge bedeuteten die Stimmverluste für PS Einbußen von rund hundert Millionen Euro in fünf Jahren. Das entspreche drei Viertel der Einnahmen der Partei, sagte Debat. Der größte Teil des Parteibudgets solle der politischen Arbeit dienen und nicht dem Unterhalt des Gebäudes an der Rue Solférino.

"Natürlich hängen wir alle am Sitz der Sozialistischen Partei", sagte Debat. Aber nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Frühjahr sei den Genossen hinreichend eingetrichtert worden, dass "dies nicht nur eine Niederlage ist, sondern das Ende einer Epoche, einer Ära". Es müsse eingesehen werden, dass die "Neubegründung" der Partei auch anderswo bewerkstelligt werden könne als in dem traditionsreichen Gebäude.

.@JFDebat Le PS a pris la décision de principe de mettre en vente le siège du 10 rue de Solférino. C'est une décision difficile. #DirectPS — Parti socialiste (@partisocialiste) 19. September 2017

Nach Angaben von "Le Monde" logiert die PS seit 1980 in der Rue Solférino auf rund 3000 Quadratmetern. In der Partei würden Spekulationen nicht dementiert, wonach das Bürohaus zwischen 40 und 70 Millionen Euro wert sein könnte, heißt es in dem Zeitungsbericht.