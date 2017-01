Geldfragen bei Paaren "Gefühle machen Frauen extrem risikofreudig"

Zur Person BeFF Miriam Beblo ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und beschäftigt sich dort insbesondere mit Arbeitsmarkt-, Migrations- und Genderthemen.

SPIEGEL ONLINE: Frau Beblo, Frauen in Deutschland haben viel weniger Geld als Männer zur Verfügung - vor allem, wenn sie verheiratet sind. Warum?

Beblo: Natürlich gibt es strukturelle Probleme. Trotzdem hat heute jede und jeder verschiedene Möglichkeiten und trifft eigene Entscheidungen. Frauen vernachlässigen für die Familie oft ihren Beruf und verlassen sich damit auf die Alimentation vom Partner. Aber 40 Prozent der Ehen werden geschieden. Auf eine Finanzanlage mit derartigem Ausfallrisiko würde wohl niemand seine Existenz aufbauen. Bei der Ehe tun das leider viele. Gefühle machen Frauen extrem risikofreudig.

SPIEGEL ONLINE: Umfragen unter jungen Frauen zeigen doch aber, dass die meisten beides wollen: Beruf und Karriere. Wie passt das zu Ihrer Theorie?

Beblo: Die gelebte Realität ist eine andere. Weil der Mann, wenn Kinder kommen, häufig mehr verdient, bleibt er dann typischerweise Hauptverdiener. Die Frau reduziert auf Teilzeitarbeit.

SPIEGEL ONLINE: Wie lässt sich das ändern?

Beblo: Man muss sich als erstes die Ursachen ansehen. Es fängt damit an, dass in den meisten Beziehungen immer noch der Mann der Ältere ist und deshalb oft einen Vorsprung beim Vermögensaufbau, in der Karriere und beim Gehalt hat. Typische Frauenberufe sind außerdem schlechter bezahlt, weil sie häufig anders bewertet werden als Männerberufe.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern?

Beblo: Da ist Tradition im Spiel, die in der Gesellschaft tief verankert ist. Wir haben in einer Studie Frauen und Männer gefragt, welche Kompensation sie für ihre Arbeit wollen - und welche ihre Partner. Dabei hat sich gezeigt, dass die Frauen im Durchschnitt einen geringeren Lohn verlangten als die Männer. Bei anderen Experimenten wurden Berufe beschrieben, und je nachdem, ob sie einem Mann oder einer Frau zugeschrieben wurden, bestimmten Probanden unterschiedlich hohe Gehälter für den gleichen Job. Die Männer schnitten dabei deutlich besser ab.

SPIEGEL ONLINE: Chefs berichten, dass Frauen bei Gehaltsverhandlungen meist bescheidener auftreten. Interessieren sich Frauen einfach weniger für Geld?

Beblo: Geld als Zeichen für Erfolg ist Frauen wahrscheinlich tatsächlich weniger wichtig als Männern. Für viele ist stattdessen das Gefühl zentral, nützlich zu sein oder gesellschaftliche Anerkennung zu finden. Aber das ist natürlich soziale Normung.

SPIEGEL ONLINE: Spielt es für Beziehungen eine Rolle, wer wie viel verdient?

Beblo: Ja, aber oft nicht die, die wir meinen. Man könnte ja zum Beispiel annehmen, dass immer derjenige mehr Hausarbeit macht, der weniger verdient und erwerbstätig ist. Aber es gab in den USA und in Deutschland Studien, die zeigten: Frauen, die mehr verdienten als ihre Männer, übernahmen noch mehr Hausarbeit. Die Autorinnen vermuten, dass sie damit den Verlust der Männlichkeit ihres Partners kompensieren wollten.

SPIEGEL ONLINE: Wer bestimmt in Beziehungen denn, wie das Geld ausgegeben wird?

Beblo: Wir haben Paare bei einem Experiment einmal gebeten, Geld auszugeben, das wir ihnen in Form von Einkaufsgutscheinen gegeben hatten. Dabei machte es einen Unterschied, wem wir die Bons in die Hand gedrückt haben. Die- oder derjenige hat auch die Entscheidungen eher getroffen. Wenn beide Partner Bons bekamen, haben die Frauen sich eher durchgesetzt.

SPIEGEL ONLINE: Was schließen Sie daraus?

Beblo: Wir haben gezeigt, dass es eine Rolle spielt, wer das Einkommen erhält. Zwar übernehmen Frauen eher alltägliche Anschaffungen. Wenn es aber um größere Investitionen geht, wissen wir aus anderen Studien, haben Männer mehr Einfluss.