Berliner Erklärung 2017 Breites Bündnis fordert Frauenquote für alle deutschen Firmen

16 Frauenverbände, die insgesamt mehr als 12,5 Millionen Frauen vertreten, haben sich in einem gemeinsamen Appell zur Bundestagswahl an die Parteien gewandt. Hinter dem Dokument steht die Berliner Erklärung, ein überparteiliches Bündnis aus Abgeordneten und Verbänden, das sich für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in der Wirtschaft einsetzt und das die sogenannte Frauenquote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten von 108 börsennotierten Unternehmen in Deutschland in Gang gesetzt hat.

Die Verbände erheben mehrere Forderungen:

Die Frauenquote solle auf alle Unternehmensrechtsformen ausgeweitet werden. Sie solle zudem künftig auch für die Vorstände von Firmen und die beiden darunterliegenden Führungsebenen gelten. Für Unternehmen, die die Quote nicht einhalten, solle es künftig wirksame Sanktionen geben, unter anderem Geldbußen.

Unterzeichner des Forderungskatalogs sind unter anderem der Deutsche Frauenrat, der Verband deutscher Unternehmerinnen und der Deutsche Ärztinnenbund. Das Dokument soll bis Donnerstag führenden Politikern von SPD, CSU, Grünen, Linker und FDP übergeben werden.