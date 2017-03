Optimistische Studie So stark könnte Deutschland von einem Japan-Abkommen profitieren

Die EU und Japan verhandeln derzeit über ein Freihandelsabkommen und streben einen schnellen Abschluss an. Ziemlich sicher scheint: Deutschland dürfte als größte Volkswirtschaft dabei am kräftigsten profitieren. Das Bruttoinlandsprodukt könne jährlich um bis zu 20 Milliarden Euro oder 0,7 Prozent höher ausfallen, heißt es in der optimistischen Untersuchung des Ifo-Instituts im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung.

Voraussetzung dafür sei ein weitreichendes Freihandelsabkommen, bei dem auch alle Handelsbarrieren jenseits von Zöllen so weit reduziert würden wie im Schnitt aller bereits bestehenden Verträge. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Montag dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe Unterstützung beim Abschluss des Freihandelsabkommens zugesagt. "Nicht nur die Dinge müssen sich im 21. Jahrhundert vernetzen, auch die Staaten müssen barrierefrei kooperieren," sagte Merkel. Die Bundeskanzlerin und Abe gaben zur Eröffnung der CEBIT-Messe in Hannover ein Plädoyer für Freihandel in der Welt ab.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte am Wochenende angekündigt, man wolle das EPA genannte Abkommen noch in diesem Jahr abschließen.

Im Fall eines weniger ehrgeizigen Handelsabkommens würden sich die Zuwächse des Bruttoinlandsprodukts für die EU auf etwa elf Milliarden Euro, also 0,1 Prozent des BIP von 2014, belaufen, heißt es weiter in der Studie. Die einzelnen Mitgliedstaaten würden aber sehr unterschiedlich profitieren. Deutschland würde mit 3,4 Milliarden Euro, etwa 0,1 Prozent des deutschen BIP von 2014, die höchsten absoluten Zuwächse verbuchen.

Japan ist der weltweit sechstgrößte Handelspartner der EU. Umgekehrt steht die EU für Japan an dritter Stelle. Das gegenseitige Handelsvolumen belief sich 2016 auf rund 125 Milliarden Euro.