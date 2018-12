CDU-Kandidat fordert Steuervorteile Ökonomen kritisieren Merz' Aktien-Vorstoß

Friedrich Merz, Kandidat bei der Wahl des CDU-Vorsitz beim Ende der Woche beginnenden Parteitag, hat sich für eine steuerliche Begünstigung von Aktienkäufen stark gemacht. Mit Blick auf die Alterssicherung hat Merz gegenüber der "Welt am Sonntag" gefordert, Aktienkäufe durch Arbeitnehmer staatlich zu fördern, etwa steuerlich.

Hintergrund sind einerseits Prognosen, dass viele gesetzlich Rentenversicherte wenig privat für das Alter vorsorgen. Zudem gilt der Anteil deutscher Aktienbesitzer an der Gesamtbevölkerung international als gering.

Doch an Merz Vorstoß wird Kritik laut, und zwar nicht nur beim politischen Gegnern, sondern auch bei Experten. Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, Michael Hüther, lehnt den Vorstoß ab. Das sagte Hüther der "Rhein-Neckar-Zeitung".

Es gibt schon Förderprogramme

"Keine neue Förderung, sondern bestehende Systeme überprüfen", sagte Hüther der Zeitung. "Es gibt grundsätzlich keinen Grund bestimmte Anlageformen - wie Aktien oder Renten - steuerlich für die Altersvorsorge zu begünstigen." Mit Programmen wie den Riester- und Rürup-Renten gebe es bereits eine steuerliche Förderung, die aus verschiedenen Gründen auch kritisiert werde. Es müsse gefragt werden, ob durch bestehende Regelungen bestimmte Anlageformen diskriminiert würden.

Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel sagte der "Welt", eine gezielte Begünstigung spezieller Anlageformen halte sie für "problematisch". "Besser wäre es, bestehende steuerliche Verzerrungen abzubauen."

Der Leiter des Münchner Ifo-Institutes, Clemens Fuest, sagte der "Welt", es sei richtig dafür zu werben, "dass die Menschen in Deutschland mehr und intelligenter, also unter Einbeziehung von Aktien, für den Ruhestand sparen". Einzelmaßnahmen wie ein Freibetrag seien aber "nicht zielführend". Fuests Vorgänger Hans-Werner Sinn bezeichnete Merz' Vorschlag dagegen als "richtige und wichtige Idee".

Möglicher Interessenskonflikt?

Merz hatte sich für steuerliche Anreize für Aktienkäufe zur Alterssicherung ausgesprochen. So warb er für einen "jährlichen Freibetrag, unter dem man einen auf Aktien basierten Spar- oder Vorsorgeplan aufbaut". Der Vorschlag stieß unter anderem bei der SPD auf heftige Kritik.

Merz ist Aufsichtsratsvorsitzender beim Vermögensverwalter Blackrock Deutschland. Mit zuletzt rund 6,4 Billionen Dollar (etwa 5,7 Bio Euro) an Anlegergeldern ist Blackrock der größte Vermögensverwalter der Welt. Die Firma ist über diverse Branchen und Sektoren hinweg einer der wichtigsten Investoren rund um den Globus und hält auch Aktienpakete an etlichen deutschen Großkonzernen.

Auf die Frage nach einem möglichen Interessenkonflikt sagte Merz in der ARD, er habe sich schon lange vor seinem Engagement für das Unternehmen für die private Altersvorsorge ausgesprochen. "Ich musste meine Meinung da nie ändern und werde sie auch nicht ändern." Angesprochen auf den Charakter von Aktien als Risikopapiere sagte er, aus seiner Sicht sei "langfristige Beteiligung am Produktivkapital der Unternehmen" verlässlich. Es komme darauf an, dass man in jungen Jahren mit kleinen Beiträgen anfange - "das können schon vier oder fünf Euro am Tag sein".

Neben Merz sind CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn aussichtsreiche Kandidaten für den CDU-Vorsitz. Die Entscheidung über die Nachfolge vom Angela Merkel fällt Ende der Woche auf dem CDU-Parteitag in Hamburg.