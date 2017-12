Ehemaliger CDU-Politiker Merz zum Aufsichtsratschef am Flughafen Köln/Bonn gewählt

Der frühere CDU-Politiker Friedrich Merz ist neuer Aufsichtsratschef des Flughafens Köln/Bonn. Der 62-Jährige wurde an die Spitze des Kontrollgremiums gewählt, wie der Flughafen mitteilte. Um die Personalie hatte es zuletzt erheblichen Streit gegeben.

Vor zwei Wochen war die Wahl von Merz im ersten Anlauf noch gescheitert, weil sich der Aufsichtsrat bei einer Sitzung nicht auf eine Erweiterung der Tagesordnung hatte einigen können. Der entsprechende Punkt stand nicht auf der Einladung. Um eine Ergänzung der Tagesordnung zu verhindern, reichten wenige Gegenstimmen.

Merz, der von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) für den Spitzenjob vorgeschlagen wurde, stößt bei der Opposition im Landtag auf Kritik: Sie befürchtet einen Schritt in Richtung einer Privatisierung des zweitgrößten Flughafens in Nordrhein-Westfalen. Merz ersetzt an der Spitze des Aufsichtsrats den ehemaligen Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig (SPD).

Land, Bund und die Stadt Köln halten jeweils ein knappes Drittel der Gesellschafteranteile an dem Flughafen. Kleinere Anteile halten Bonn sowie der Rhein-Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis. Das Bundesfinanzministerium prüft einen Verkauf des Bundesanteils. Laschet lehnt einen Verkauf der Landesanteile dagegen ab: "Mit mir wird es keine Privatisierung geben."