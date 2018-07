G20-Finanzminister zum Zollstreit "Wir weigern uns, mit der Pistole auf der Brust zu verhandeln"

Die Finanzminister der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer haben bei ihrem Treffen in Buenos Aires über die Zukunft des Welthandels beraten - nach einer wochenlangen Eskalation im globalen Zollstreit. US-Finanzminister Steve Mnuchin zeigte sich offen für ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union. Er schlug auch erneut vor, die Handelsbarrieren innerhalb der Gruppe der sieben traditionellen Industriestaaten (G7) fallen zu lassen.

"Unser Ziel ist ein freier, offener und ausgeglichener Handel", sagte Mnuchin in der argentinischen Hauptstadt. "Wenn Europa an den Freihandel glaubt, sind wir bereit, ein Freihandelsabkommen zu unterzeichnen." Es gebe allerdings drei Bedingungen: die Abschaffung von Zöllen, Handelsbarrieren und Beihilfen.

Frankreich hielt umgehend dagegen. Bevor sich die EU zu Handelsgesprächen bereit erkläre, müsse US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl und Aluminium sowie seine Drohung mit Zöllen auf Autos zurückziehen. "Wir weigern uns, mit einer Pistole auf der Brust zu verhandeln", sagte Finanzminister Bruno Le Maire.

AFP Französischer Finanzminister Bruno Le Maire

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnte unterdessen die G20-Staaten vor einer Eskalation des von Trump angezettelten Handelsstreits. Im schlimmsten Fall könnte das weltweite Wirtschaftswachstum um einen halben Prozentpunkt niedriger ausfallen, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde.

"Ich glaube nicht, dass es in Zukunft weiter zu einem Wettrüsten im Bereich der Strafzölle kommt", sagte der Staatssekretär im österreichischen Finanzministerium, Hubert Fuchs in Buenos Aires. Österreich hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne. "Es gibt sehr konstruktive Gespräche, weil allen bewusst ist, dass wir hier an einer gemeinsamen Lösung arbeiten müssen."

Bundesfinanzminister Olaf Scholz dämpfte die Erwartungen an das Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs. Er rechne nicht mit greifbaren Fortschritten. Seinem brasilianischen Amtskollegen Eduardo Guardia zufolge sind sich die Teilnehmer einig, dass die Risiken für die Weltwirtschaft seit ihrem letzten Treffen Ende März nicht zuletzt wegen des Handelsstreits und höherer Leitzinsen gestiegen sind. In der Abschlusserklärung werde berücksichtigt, dass vor allem in Schwellenländern Reformen nötig seien, um sich gegen Schwankungen zu wappnen.

Andere Themen in den Hintergrund gedrängt

Eigentlich wollten die G20-Finanzminister bei ihrem Treffen auch über die Zukunft der Arbeit, eine Verbesserung der Infrastruktur und eine Regulierung von Kryptowährungen wie Bitcoin beraten. Angesichts des Handelsstreits zwischen den USA, China und der EU traten diese Themen allerdings in den Hintergrund.

Am Mittwoch reisen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington, um mit Trump über den Handelsstreit zu sprechen. Dabei wird es auch um die angedrohten Autozölle gehen, die vor allem die deutschen Hersteller treffen würden.

Die EU wird bei dem Treffen wohl zweigleisig fahren: Sie will anbieten, dass beide Seiten bestehende Zölle auf bestimmte Waren senken. Für den Fall, dass Trump den Handelskonflikt aber weiter eskalieren sollte, werden harte Vergeltungsmaßnahmen vorbereitet.