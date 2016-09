G20-Gipfel zu Ende: Große Probleme, keine Lösungen

Der Gipfel der wichtigen Wirtschaftsmächte im ostchinesischen Hangzhou ist mit Willensbekundungen und wenig konkreten Statements zu Ende gegangen.

In der Abschlusserklärung setzen sich die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrieländer mit einem Aktionspaket für die Ankurbelung der schwachen Weltwirtschaft ein. Zudem warben die Politiker für mehr Solidarität in der Flüchtlingskrise und verstärkte Anstrengungen im Klimaschutz. Zur Lösung der großen Konflikte in Syrien oder der Ukraine ging es keinen Schritt vorwärts.

An den mageren Ergebnissen haben Klimaschützer und Entwicklungsorganisationen scharfe Kritik geübt. "Das einzige, was wir nach der Lektüre des Kommuniqué sagen können ist, dass wir weiter mit hoher Arbeitslosigkeit rechnen können und die Risiken hoch bleiben", sagte Tris Sainsbury, Direktor des G20-Zentrums am australischen Lowy-Institut. "Die Gruppe der 20 kann sehr gut reden, aber es gibt keinen klaren Weg für Aktionen."

AP G20-Gruppenfoto

Die wichtigsten Punkte des Kommuniqué - und die Kritik dazu:

TERRORISMUS: Der Kampf gegen den Terrorismus und seine Finanzströme wird weiter verschärft. Die Länder wollen verstärkt Informationen austauschen. Terrorismus wird auch als Risiko für die Weltwirtschaft eingestuft.

FLÜCHTLINGE: Unter deutscher G20-Präsidentschaft, die am 1. Dezember beginnt, wird ein Aktionsplan entwickelt - auch für legale Migration.

KLIMA: Nach China und den USA wollen auch die anderen Länder das Pariser Klimaabkommen annehmen, damit es noch 2016 in Kraft tritt.

Die Entwicklungsorganisation Oxfam zeigte sich enttäuscht, dass die Gruppe keine neuen Zusagen zur Verringerung der Treibhausgase gegeben habe. Die nationalen Pläne reichten nicht aus, um das festgelegte Ziel zu erreichen, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.

WIRTSCHAFT: Mit allen Werkzeugen der Geld- und Haushaltspolitik sowie Strukturreformen soll die Weltkonjunktur angekurbelt werden.

PROTEKTIONISMUS: Die Gruppe will protektionistische Maßnahmen im Handel sowie Investitionshindernisse bis Ende 2018 abschaffen.

ÜBERKAPAZITÄTEN: China und andere G20-Staaten wollen Überkapazitäten im Stahlsektor und anderen Industriezweigen verringern.

Strittig waren bis zuletzt Formulierungen zu Überkapazitäten, da Gastgeber China Stahl zu Billigpreisen exportiert und dafür in der Kritik steht. In der Erklärung wurde Überproduktion auch nur als "globales Problem" beschrieben, wie es Peking häufig tut. China schließt sich aber auch den anderen G20-Staaten bei der Forderung an, "wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um die Herausforderungen zu bewältigen".

STEUER: Nicht kooperationswillige Steueroasen sollen ins Visier genommen werden. Ihnen soll mit Sanktionen gedroht werden. Die Organisation der Industrieländer (OECD) wurde aufgefordert, eine Liste von Ländern oder Territorien vorzubereiten, deren Steuersysteme nicht internationalen Standards für Transparenz entsprechen. Die Liste soll auf dem nächsten Gipfel 2017 in Hamburg vorgelegt werden.

Oxfam geht das vor einem Jahr beschlossene Programm gegen Steuertricks und Gewinnverlagerung nicht weit genug, weil arme Länder nicht einbezogen werden. "Entwicklungsländer verlieren mindestens 100 Milliarden Dollar (90 Milliarden Euro) jedes Jahr durch Steuerumgehung großer Konzerne - das Geld könnte viele Schulen und Krankenhäuser bezahlen", sagte Oxfam-Direktor Steve Price-Thomas.

WÄHRUNGEN: Die G20 erteilt Abwertungen eine Absage, mit denen sich Länder Wettbewerbsvorteile verschaffen.

ENTWICKLUNG: Die Staaten stellen sich hinter die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen zum Kampf gegen Armut und Ungleichheit.

ÖLPREISE: Saudi-Arabien und Russland wollen gemeinsam zu einer Stabilisierung der Ölpreise beitragen. Eine Förderobergrenze habe man nicht beschlossen, es sei aber darüber diskutiert worden, so der saudische Energieminister Khalid Al-Falih und sein russischer Kollege Alexander Nowak. Es gebe derzeit keinen Bedarf für ein Einfrieren der Fördermenge.

Das nächste G20-Gipfeltreffen findet am 7. und 8. Juli in Hamburg statt.