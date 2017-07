Bericht zum G20-Gipfel Großkonzerne überdenken ihre Steuertricks

Das verstärkte Vorgehen gegen Steuertricks von international tätigen Konzernen zeigt erste Wirkungen: Zu diesem Schluss kommt ein Fortschrittsbericht der Industrieländerorganisation OECD zum G20-Gipfel. Er untersucht das sogenannte BEPS-Projekt ("Base Erosion and Profit Shifting", das Gewinnverlagerungen von Großkonzernen verhindern soll. Durch das geschickte Verteilen ihrer Gewinne auf verschiedene Länder hatten Unternehmen wie Apple, Amazon oder Starbucks lange ihre Steuerlast minimiert.

Nun scheint sich den Autoren zufolge "das Verhalten multinationaler Konzerne bei der Gewinnverlagerung zu verändern und wird sich durch BEPS weiter ändern". Dabei hat die Umsetzung von BEPS gerade erst begonnen, Anfang Juni wurde das Abkommen von zunächst gut 60 Ländern in Paris unterzeichnet. Deshalb räumen die Autoren auch einen Mangel an validen Daten ein und berufen sich stattdessen auf "anekdotische Evidenz" - sprich: Hörensagen. Sie zitieren jedoch zusätzlich mehrere Umfragen, die ebenfalls für eine Verhaltensveränderung sprechen.

So sagten kürzlich bei einer Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte 55 Prozent der Leiter von Steuerabteilungen aus, ihr Unternehmen habe wegen BEPS seine Planungen für grenzüberschreitende Transaktionen geändert. Bei einer ähnlichen Umfrage in Asien gaben drei Viertel der Befragten an, sie würden selbst formal legale Steuerstrategien nicht mehr anwenden, wenn diese als zu aggressiv wahrgenommen werden könnten. Dieselbe Aussage hatten drei Jahre zuvor noch lediglich 40 Prozent bejaht.

Zwei Drittel aller Steuerexperten in Unternehmen haben laut einer Umfrage von Thomson Reuters zudem proaktiv auf die BEPS-Empfehlungen reagiert. Auf die Umsetzung durch einzelne Länder will dagegen nur etwa jeder Fünfte warten. Wie gut diese Umsetzung im Einzelnen gelingt, sollen in den kommenden Jahren nun Untersuchungen aller beteiligten Länder klären.

Die OECD hat in den vergangenen Jahren im Kampf gegen Steuerflucht eine führende Rolle eingenommen, die auch Kritiker anerkennen. Allerdings ist die Organisation im Vorfeld des G20-Gipfel auch erkennbar um positive Botschaften bemüht. So veröffentlichte sie in der vergangenen Woche eine schwarze Liste zu Steueroasen, auf der sich lediglich der Karibikstaat Trinidad und Tobago fand. In einem neuen Bericht an die G20-Führer lobt OECD-Generalsekretär Angel Gurría zudem die "Erfolgsgeschichte", die man gemeinsam mit den G20 im Kampf gegen Steuerflucht geschrieben habe.