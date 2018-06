Nach G7-Eklat Kanzlerin Merkel bekräftigt Gegenwehr im Handelskrieg

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach dem G7-Eklat um Donald Trump den Vorwurf zurückgewiesen, sich vom US-Präsidenten vorführen zu lassen. "Wir lassen uns nicht eins ums andere Mal da irgendwie über den Tisch ziehen. Sondern wir handeln dann auch", sagte Merkel am Sonntagabend in der ARD-Talksendung "Anne Will" mit Blick auf die von Trump verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Für den Fall, dass die USA wie geplant auch Strafzölle auf deutsche Autos verhängen sollten, kündigte die Kanzlerin scharfe und - wenn möglich - europäische Gegenmaßnahmen an.

Die deutsche Autobranche ist über die Entwicklung im Handelsstreit mit den USA in großer Sorge. Derzeit werde eine "Politik der Abschottung und des Protektionismus verfolgt", sagte der Chef des Autoverbands VDA, Bernhard Mattes, der "Süddeutschen Zeitung" (Montagausgabe). So könnten Zölle auf US-Produkte wiederum neue Gegenreaktionen der USA provozieren. Der Verband der Automobilindustrie befürworte eine generelle Absenkung von Schutzzöllen, sagte Mattes. Er sei für freien und fairen Handel und sehe die Lösung in der Fortsetzung der Verhandlungen: "Schafft die Zölle ab und setzt dafür auf beiden Seiten des Atlantiks gegenseitige Standards", sagte er.

Bei "Anne Will" kritisierte Kanzlerin Merkel indessen den US-Präsidenten für dessen Entscheidung scharf, die Zustimmung zum Abschlusskommuniqué des G7-Gipfels zurückzuziehen. "Die Rücknahme per Tweet ist natürlich ernüchternd und auch ein Stück deprimierend", sagte sie. Die Kündigung des Kommuniqués sei ein einschneidender Schritt. Die Bundesregierung halte an dem Papier fest, es sei beschlossen und rechtskräftig, sagte die Kanzlerin.

Trump hatte am Samstag kurz nach Ende des G7-Gipfels im kanadischen La Malbaie eine einvernehmlich von allen Teilnehmern verabschiedete Gipfelerklärung abrupt aufgekündigt. Er begründete seine Volte damit, dass Kanada weitere Gegenzölle auf die von ihm verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium plant.

Der Schritt des US-Präsidenten mache die Lage nicht einfacher, sagte Merkel. Dennoch werde sie die Gespräche mit Trump fortsetzen, etwa im Juli beim Nato-Gipfel in Brüssel.

"Ich hab' ja von Ernüchterung gesprochen, was bei mir schon viel ist."

Auf Kanadas Premier Justin Trudeau und dessen angekündigte Gegenmaßnahmen angesprochen sagte Merkel, "auch wir werden nicht darauf verzichten, Gegenmaßnahmen zu machen". Man müsse sich in der Politik entscheiden: "Nichtstun kann ein Risiko sein." Wenn man aus Angst nicht agiere, könne man als vollkommen erpressbar gelten. Nun würden in Deutschland sehr bedacht Gegenmaßnahmen ergriffen - das geschehe aber "auch nicht überbordend".

Merkel sagte, sie habe Trump bei dem Gipfel einen Vorschlag gemacht, mit dem die nächste Eskalationsstufe im Streit um Zölle auf deutsche Autos vermieden werden könne. So sollten die USA prüfen, ob diese Importe tatsächlich eine strategische Schwächung des Landes seien. Europa könne im Gegenzug überprüfen, ob die US-Zölle ebenfalls eine strategische Schwächung mit sich bringen würden. Bevor unilateral gehandelt werde, solle man sich über die strategische Wirkung solcher Maßnahmen austauschen.

Insgesamt hätten die USA rechtswidrig im Sinne der Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gehandelt, so Merkel. "Die Sache ist nicht schön. Ich hab' ja von Ernüchterung gesprochen, was bei mir schon viel ist."

Die Kanzlerin verlangte als Reaktion auf die Politik Trumps erneut ein einheitlicheres und intern loyales Auftreten der Europäischen Union. Schon im vergangenen Jahr habe sich angesichts der Politik Trumps ihr Eindruck verfestigt, dass die Europäer ihr Schicksal etwas mehr in die Hand nehmen müssten. "Da muss Europa so ein starker und sich in Loyalität verbundener Pol werden. Sonst haben wir große Schwierigkeiten."