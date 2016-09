Koalitionskrach Gabriel kritisiert Schäubles Steuerpläne

Wahlkampf im Bundestag: SPD-Chef und Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat seinen Kabinettskollegen Wolfgang Schäuble (CDU, Finanzminister) scharf angegriffen. Die von Schäuble in Aussicht gestellten Steuerentlastungen seien illusorisch. Sie würden sich zusammen mit anderen Versprechen auf 40 Milliarden Euro summieren. "Mal ganz offen, wer soll das eigentlich glauben?", fragte Gabriel.

Bei möglichen Entlastungen solle man "nicht mit der Gießkanne übers Land ziehen". Gabriel plädiert stattdessen für die gezielte Entlastung von mittleren und kleinen Einkommen und Investitionen in die Volkswirtschaft, auch um Kitas und das Bildungssystem angesichts der hohen Flüchtlingszahlen zu stützen. Um etwa Alleinerziehenden zu helfen, böten sich Entlastungen bei den Sozialabgaben eher an als bei den Steuern. Gemeint sind damit vor allem die Beiträge für Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.

Teure Rentenpläne

Gabriel hatte sich allerdings noch imApril für eine Stabilisierung des Rentenniveaus ausgesprochen, eine Maßnahme, die Sozialabgaben steigen lassen würde - weil Arbeitnehmer und Arbeitgeber mit ihren Beiträgen höhere Ausgaben der Rentenkasse finanzieren müssten.

Schäuble und Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) hatten den Spielraum für Steuersenkungen nach der Bundestagswahl 2017 auf jährlich 15 Milliarden Euro beziffert. Zu Entlastungen sagte Gabriel, man solle diese nicht vor Wahlen ankündigen, "sondern wenn möglich vor Wahlen machen".

Gabriel äußerte sich auch zu den Verhandlungen um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Er bedaure, dass dabei keine Einigung mehr erreicht worden sei. Nach den Präsidentschaftswahlen in den USA "werden wir sehen, ob ein Neustart gelingt". Gabriel hatte die Verhandlungen zuvor für gescheitert erklärt.

Edeka/Tengelmann: Gabriel hält Kurs

Gabriel verteidigte auch sein Eingreifen in die Fusion der Handelsketten Edeka und Kaiser's Tengelmann. Die Übernahme durch Edeka sichere Jobs bei Tengelmann, deshalb sei er weiter von seinem Kurs überzeugt. "Wenn es einen Gemeinwohlgrund gibt, dann doch wohl den der Sicherung von 8000 bis 16.000 Arbeitsplätzen", sagte der SPD-Chef. Die inzwischen abgeschlossenen Tarifverträge gingen über das hinaus, was er den Unternehmen an Auflagen für die Fusion gemacht habe. "Ich will mal sehen, wer das ernsthaft in Frage stellen kann, deswegen bin ich ganz gelassen."

Der Wirtschaftsminister hatte die Fusion genehmigt, obwohl das Bundeskartellamt sie untersagt hatte. Auch die Monopolkommission hatte sich gegen eine Übernahme durch Edeka ausgesprochen, weil zwar bei Tengelmann Jobs gesichert würden, diese aber an anderer Stelle wegfallen könnten.

Gabriel wehrt sich gegen einen Entscheid des Düsseldorfer Oberlandesgerichts, das seine Ministererlaubnis kassiert hatte und den Verdacht der Befangenheit in den Raum gestellt hatte.