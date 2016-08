Ungleichheitsforscher Atkinson: "Deutschland sollte einen Staatsfonds gründen"

Getty Images Leerstehendes Haus in Bristol (England)

Die Skype-Verbindung funktioniert nicht reibungslos, das Bild fehlt. Als es endlich kommt, passt das Gesicht kaum zu der jungenhaft-verschmitzten Stimme - Sir Anthony Atkinson, einer der renommiertesten Ungleichheitsforscher unserer Zeit ist Jahrgang 1944.

Marc Koralnik/ Harvard/ Ullstein Sir Anthony Atkinson

Atkinson hat in England und den USA gelehrt, mit den wichtigsten Wirtschaftswissenschaftlern zusammengearbeitet und viele beeinflusst. Heute forscht Atkinson am Nuffield College in Oxford und berät die britische und die französische Regierung sowie die EU.

Nun sitzt er gut gelaunt in seinem Büro in Oxford und schlägt als Anrede Tony vor. Wir wollen über Atkinsons Buch "Ungleichheit. Was wir dagegen tun können" sprechen, das am Samstag in Deutschland erscheint.

SPIEGEL ONLINE: Ist Ungleichheit heute ein größeres Problem als früher?

Atkinson: Ja! Das Problem der Ungleichheit und Armut war zwar immer da, nur hat es sich in den vergangenen Jahrzehnten wieder vergrößert.