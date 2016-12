Geldpolitik In der Schweiz könnten die Zinsen weiter fallen

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) stellt sich auf ein turbulentes neues Jahr ein. Eine Reihe von Ereignissen könnte nach Ansicht der Notenbanker zu Verwerfungen an den Devisenmärkten führen: Denn noch immer sind einige Euro-Länder hoch verschuldet, der Kurs des künftigen US-Präsidenten ist weiter unklar und in Deutschland und Frankreich stehen Wahlen an.

Das alles macht die Währungshüter nervös: Denn in unsicheren Zeiten kaufen Anleger gerne Schweizer Franken, der als sichererer Hafen gilt. Doch für die Wirtschaft in Schweiz ist eine überbewertete Landeswährung schlecht: Denn unter einem starken Franken leiden exportorientierte Unternehmen, wie etwa die Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch.

SNB-Präsident Thomas Jordan ist deshalb bereit, im neuen Jahr weiter am Devisenmarkt zu intervenieren. Auch eine weitere Zinssenkung wird nicht ausgeschlossen.

"Es sind sehr viele Unsicherheiten, die wir im Moment haben", sagt Jordan. Die SNB beließ das Zielband für ihren Referenzzins unverändert bei minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent. Die Banken müssen für ihre Sichteinlagen bei der Notenbank ab einem gewissen Freibetrag weiterhin Strafzinsen von 0,75 Prozent zahlen.

Die SNB will also weiterhin die heimische Währung schwächen. Sie kauft mit selbst gedruckten Franken Fremdwährungen wie Euro oder Dollar. Die SNB geht damit in die entgegengesetzte Richtung wie die US-Notenbank, die erneut die Zinsen anhob.