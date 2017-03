Generationenstudie Die glücklichen Alten

Das Älterwerden kann durchaus angenehm sein - zumindest aus Sicht heutiger Senioren. So sportlich wie heute waren sie noch nie, die Rentnergeneration verfügt über ein kräftig gestiegenes Einkommen und dennoch arbeiten viele Rentner weiter - häufig aus Spaß daran.

"Das überaus positive Gesamtfazit, dass hier über verschiedene Lebensbereiche hinweg gezogen wird, ist für mich bemerkenswert", sagt Michael Sommer, Leiter einer groß angelegten Altersstudie des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Generali-Versicherung, aus der die neuen Erkenntnisse stammen.

Mehr als 4000 Bundesbürger in Privathaushalten zwischen 65 und 85 Jahren haben die Experten dafür befragt - sie repräsentieren gut 15 Millionen Menschen. Es ist das zweite Mal, dass das Institut diese umfangreiche Erhebung macht - und schon jetzt zeigt sich teils ein deutlicher Sprung bei der Lage der Senioren zur ersten Studie vor vier Jahren.

Die Befragten haben ihren finanziellen Spielraum deutlich vergrößert. Sie verfügen über ein Haushaltseinkommen von netto 2410 Euro monatlich. Das sind rund 200 Euro mehr als 2012. Laufende Kosten wie Miete, Essen und Kleidung abgezogen bleiben den Senioren durchschnittlich mit 628 Euro im Monat 20 Prozent mehr frei verfügbares Einkommen als vor vier Jahren. Allerdings haben Besserverdienende im Rentenalter drei Mal so viel Geld zur freien Verfügung wie Senioren mit niedrigen Einkommen.

Der insgesamt hohe Lebensstandard sorgt dafür, dass die Älteren ihr Leben und ihre Lage zum Großteil positiv einschätzen. 62 Prozent bezeichneten ihre jetzige wirtschaftliche Situation als "sehr gut" oder "gut". Auf ihr bisheriges Leben schauen 85 Prozent der Befragten mit Zufriedenheit.

Das Besondere an der heutigen Zeit für Rentner: Alle sozialen Schichten bundesweit gewinnen, besonders die mittlere Einkommensriege. Bezieher oberer und unterer Einkommen im Seniorenalter konnten ihre frei verfügbaren Einkommen in den vergangenen vier Jahren gleich stark steigern. "Die Kluft geht dort nicht weiter auseinander", sagt Studienleiter Sommer. Die unteren sozialen Schichten profitierten offensichtlich ebenfalls von der insgesamt guten Entwicklung.

Die gute Zeit kann schnell vergehen

Allerdings erwartet der Allensbach-Experte, dass sich das bald ändern könnte: "Im mittleren Alterssegment beobachten wir, dass sich die Einkommen stärker auseinanderentwickeln." Dies werde sich in einigen Jahren auch in der älteren Generation widerspiegeln, sobald die mittlere Generation ins Rentenalter komme. "Das Thema Altersarmut wird dann an Bedeutung zunehmen."

Diese Tendenz stört auch das sonst sehr positive Bild der Lage von Senioren in Ostdeutschland. Der finanzielle Spielraum hat sich für alte Menschen dort stark verbessert. Das persönlich frei verfügbare Einkommen der Senioren stieg in den östlichen Bundesländern um 42 Prozent auf im Schnitt 520 Euro monatlich. Sie nähern sich damit dem Westniveau stärker an, wo der Zuwachs bei 16 Prozent lag, doch dort haben Rentner mit 655 Euro noch deutlich mehr zur Verfügung.

Allensbach-Forscher Sommer sieht nicht, dass sich die Lücke zwischen Ost und West auf absehbare Zeit schließen wird. "Der Osten holt im Moment stark auf gegenüber dem Westen. Der Blick auf die nächste Generation zeigt aber, dass dieser Trend nicht anhält. Ich glaube nicht, dass wir bald gleiche Einkommensniveaus erleben werden. Die Zuwachsraten werden sich wohl nicht derart weiterentwickeln."

Aktiv und sportlich

Neben der Einkommenssituation der Rentnergeneration haben die Allensbach-Experten auch untersucht, wie fit heutige Senioren sind. Vielen Rentnern sind heute im Vergleich zu früher noch so rüstig, dass sie sogar über das Renteneintrittsalter hinaus gerne weiterarbeiten. Von den 65- und 85-Jährigen gehen noch 15 Prozent trotz Rente zur Arbeit - aber nicht unbedingt, weil ihr Geld nicht reicht. Drei Viertel der Befragten sagen, die Arbeit mache ihnen eben Spaß. Vor allem gut verdienende Senioren gehen weiter einem Beruf nach.

Ein Großteil der Älteren will darum auch fit bleiben - körperlich wie geistig. Dass das womöglich funktioniert, zeigt der hohe Anteil von Internetnutzern. Die Hälfte der 65- bis 85-Jährigen nutzt das Web - 81 Prozent der Senioren mit hohen Einkommen.

44 Prozent der Senioren treiben Sport - zu früheren anderen Erhebungen ist das ein deutlicher Zuwachs. Bei dem Sprung ist es kein Wunder, dass sich die Senioren längst nicht so alt fühlen wie sie sind: Fast acht Jahre jünger empfinden sich die Rentner heute. Vor vier Jahren kam ihnen ihr eigener Jungbrunnen noch stärker vor - sie schätzten sich gefühlt um beinahe zehn Jahre jünger ein.

Dass die Senioren sich heute weniger jung fühlen als noch vor Jahren, zeigt offenbar sogar, wie sehr sich das Bild vom jungen Alten gefestigt hat. "Dadurch, dass Ältere heute fitter und aktiver sind und dies auch in ihrer Umgebung wahrnehmen, hat das Alter für die meisten Älteren keine abschreckende Wirkung mehr", sagt Allensbach-Experte Sommer. "Das Altersbild wandelt sich."