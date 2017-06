Flexi-System "Die gesetzliche Rente ist viel besser als ihr Ruf"

Am 1. Juli tritt der zweite Teil des Gesetzes zur Flexi-Rente in Kraft. Der Finanzmathematiker Werner Siepe rät Sparern, freiwillig Extrabeiträge in den gesetzlichen Rententopf einzuzahlen.

DPA Ein Rentner macht sich Notizen zu seinen Ausgaben (Archivbild)