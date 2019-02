Korruptionsprozess Früherer Bürgermeister von Rom zu Freiheitsstrafe verurteilt

Im Prozess um mafiöse Verbindungen zwischen Politik, Wirtschaft und organisiertem Verbrechen in Italiens Hauptstadt ist der frühere Bürgermeister von Rom zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Er will in Berufung gehen.