Einheitsurteil vor dem Brexit Gibraltar gehört wirtschaftlich zu Großbritannien

Kurz vor Beginn der Brexit-Verhandlungen hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Autorität Großbritanniens in dessen Überseegebiet Gibraltar gestärkt. Die Luxemburger Richter urteilten, dass Gibraltar und das Vereinigte Königreich in der EU dienstleistungsrechtlich als eine Einheit zu betrachten sind. Diese Verbindung ergebe sich aus den Banden zwischen dem Königreich und dem rund 6,5 Quadratkilometer großen Territorium an der Südspitze Spaniens, hieß es.

Verlierer dieses Verfahrens sind die Glücksspielanbieter in Gibraltar, das auch Online-Las Vegas genannt wird. In den vergangenen Jahren lockte der Affenfelsen wegen niedriger Steuern viele Unternehmen der Branche an. Zusammen mit dem Finanzsektor erwirtschaften die Wettanbieter rund die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts des Landstrichs.

Vielleicht hatte Großbritannien 2014 vor allem deshalb eine hohe Abgabe für Fernglücksspieldienstleistungen eingeführt. Statt etwa einem Prozent sollen die Glücksspielunternehmen 15 Prozent Verbrauchssteuer bezahlen. Die Wettanbieter wollten das nicht - und argumentierten, die Steuer verstoße gegen den Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU . Damit sind sie nun gescheitert.

Wettfirmen im Steuerparadies Gibraltar setzen 30 Milliarden um

Die Richter betonten mit Blick auf die Souveränität zwar, "dass Gibraltar nicht zum Vereinigten Königreich gehört". Mit Blick auf wirtschaftliche Dienstleistungen, so der EuGH, seien beide Gebiete jedoch wie ein EU-Mitglied zu behandeln. Vor dem Hintergrund der Brexit-Debatte könnte diese Entscheidung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Gibraltar im Zuge des geplanten Austritts Großbritanniens aus der EU ebenfalls die Gemeinschaft verlassen muss.

In Gibraltar sind 33 Wettfirmen ansässig, darunter BET365, bwin oder William Hill. Sie kontrollieren laut Experten rund 60 Prozent des Weltmarkts und machten 2016 geschätzt 30 Milliarden Euro Umsatz. Mit dem Urteil geraten diese Firmen, die mehr als 3200 Menschen beschäftigen, unter Druck. Bei einem Brexit könnte zudem der Zugang zum europäischen Binnenmarkt für sie schwieriger werden.

Da das "Klein-Britannien" am Eingang des Mittelmeeres stark vom Zugang zur EU abhängig ist, ist die Skepsis gegenüber einem Brexit in Gibraltar auch insgesamt groß. 96 Prozent stimmten beim Brexit-Referendum vergangenes Jahr für einen Verbleib in der Union. Die Tourismusbranche befürchtet zum Beispiel, dass Spanien bei einem Brexit das Passieren der Grenze erschweren könnte - 700.000 Besucher kommen jährlich. Die Europäische Union wollte Spanien in den Verhandlungen daher sogar ein zusätzliches Vetorecht für Gibraltar einräumen.

Auch wenn viele der rund 30.000 Einwohner ein möglicher Brexit besorgt, fühlen sich die Menschen in Gibraltar überwiegend zu Großbritannien zugehörig - weitreichende Selbstverwaltungsrechte hin oder her. 2002 hatten bei einem Referendum 99 Prozent für einen Verbleib Gibraltars im Königreich gestimmt. Seit Anfang des 18. Jahrhunderts gehört es zur britischen Krone.