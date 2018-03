Google, Facebook und Co. EU-Kommission schlägt höhere Steuern für Internetriesen vor

Die EU-Kommission will mit neuen Gesetzesvorschlägen Steuerschlupflöcher für Online-Riesen wie Facebook oder Google schließen. Bevorzugte Möglichkeit sei eine EU-weite Regel, die es den Mitgliedsstaaten erlauben würde, Firmen ohne Sitz oder Produktion in den Ländern zu besteuern, teilte EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici am Mittwoch mit.

Damit könnte man das Problem lösen, dass weltweit tätige Online-Firmen oft so gut wie keine festen Ableger in den EU-Ländern haben und deshalb nicht besteuert werden könnten. Dadurch entgingen den Staaten erhebliche Einnahmen. Kleinere Unternehmen und Start-Ups sollen von der Steuer aber verschont bleiben.

Die Kritik an der niedrigen Besteuerung von Digitalkonzernen ist in den vergangenen Wochen immer lauter geworden. Zuletzt kritisierten die EU-Finanzminister die niedrige Besteuerung der Internetriesen. Bisher konnten Digitalunternehmen wie Google oder Amazon nur dort besteuert werden können, wo sie einen Firmenstandort haben.

Langfristige Lösung: Steuern zahlen, wo Interaktion stattfindet

Das soll sich nun jedoch ändern - die EU-Kommission hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch zwei konkrete Vorschläge unterbreitet, wie Internetkonzerne in Zukunft besteuert werden könnten:

Die erste Initiative zielt darauf ab, die Körperschaftsteuer-Vorschriften zu überarbeiten, damit Gewinne dort registriert und besteuert werden, wo über digitale Kanäle konkrete Interaktionen zwischen Unternehmen und Nutzern stattfinden. Dieser Vorschlag würde es den Mitgliedstaaten erlauben, Gewinne, die in ihrem Hoheitsgebiet erwirtschaftet werden, auch ohne eine physische Präsenz eines Unternehmens in ihrem Gebiet zu besteuern. Eine "digitale Präsenz" ist demnach ausreichend.

Von einer "digitalen Präsenz" oder einer virtuellen Betriebsstätte einer digitalen Plattform in einem Mitgliedstaat wird ausgegangen, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Jährliche Erträge von mehr als 7 Mio. EUR in einem Mitgliedstaat.

- Mehr als 100.000 Nutzer in einem Steuerjahr in einem Mitgliedstaat.

- Abschluss von mehr als 3.000 Geschäftsverträgen über digitale Dienstleistungen zwischen dem Unternehmen und gewerblichen Nutzern in einem Steuerjahr.

Diese Option ist die von der Kommission bevorzugte langfristige Lösung.

Zwischensteuer auf Erträge als Übergangslösung

Der zweite Vorschlag ist eine Übergangslösung, die solange in Kraft bleiben soll, bis die erste Initiative umgesetzt ist. Es handelt sich um eine Zwischensteuer für die wichtigsten digitalen Tätigkeiten, die derzeit in der EU überhaupt nicht besteuert werden. Im Gegensatz zum ersten Vorschlag würde diese indirekte Steuer auf Erträge angewandt, die mit bestimmten digitalen Tätigkeiten erwirtschaftet werden. Mehrere Mitgliedstaaten hatten eine solche Zwischensteuer gefordert.

Die Zwischenlösung soll folgende Einnahmen umfassen:

- Erträge aus dem Verkauf von Online-Werbeflächen

- Erträge aus digitalen Vermittlungsgeschäften, die Nutzern erlauben, mit anderen Nutzern zu interagieren und die den Verkauf von Gegenständen und Dienstleistungen zwischen ihnen ermöglichen

- Erträge aus dem Verkauf von Daten, die aus Nutzerinformationen generiert werden.

Die Besteuerung werde allerdings nur für Unternehmen mit jährlichen weltweiten Gesamterträgen in Höhe von 750 Millionen Euro und EU-Erträgen in Höhe von 50 MillionenEuro gelten. Dadurch würde sichergestellt, dass kleinere Start-up- und Scale-up-Unternehmen nicht belastet würden. Mit einem Steuersatz von 3 % könnten so jährlich schätzungsweise Einnahmen von 5 Milliarden Euro in den Mitgliedstaaten erzielt werden.