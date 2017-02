Schuldenstreit EU-Parlamentsvize fordert Euro-Austritt Griechenlands

Es geht schon wieder los: Der Streit um die Hilfskredite für Griechenland ist neu entfacht. Diesmal geht es aber nicht nur um Verhandlungen zwischen den internationalen Geldgebern und der Regierung in Athen. Vor allem die Gläubiger untereinander scheinen heillos zerstritten. Und der Schrecken vom "Grexit", einem möglichen Euro-Austritt Griechenlands, macht wieder die Runde.

"Wir müssen so schnell wie möglich einen Weg finden, wie wir Griechenland zwar in der EU und ihrer Solidargemeinschaft halten, aber aus der Eurozone hinaus begleiten", sagte der Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), der "Heilbronner Stimme". "Es muss schrittweise einen Übergang zu einer nationalen Währung geben."

Hintergrund ist ein Streit um das dritte Hilfspaket aus dem Jahr 2015. Damals hatten sich die Euroländer mit dem hoch verschuldeten Griechenland auf weitere Kredite von bis zu 86 Milliarden Euro geeinigt. Anders als bei den Vorläuferprogrammen ist der Internationale Währungsfonds (IWF) bisher nicht mit eigenen Finanzmitteln beteiligt.

Und genau da liegt das Problem: Der IWF hält die griechische Schuldenlast von mehr als 300 Milliarden Euro für langfristig nicht tragfähig und fordert von den europäischen Partnern einen weitreichenden Schuldenerlass.

Zudem kritisiert der Fonds die Forderung der europäischen Gläubiger, Griechenlands Staatshaushalt müsse ab 2018 einen Primärüberschuss (ohne Zins- und Tilgungszahlungen) von 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung erreichen. In einem am Montag in Washington veröffentlichten turnusmäßigen Prüfbericht zur wirtschaftlichen Lage in Griechenland heißt es, eine Mehrheit der IWF-Direktoren plädiere für ein Primärüberschuss-Ziel von 1,5 Prozent.

Derzeit läuft die zweite Überprüfungsrunde der griechischen Reformpolitik. Danach will der IWF entscheiden, ob er sich tatsächlich wie zuvor signalisiert am Griechenland- Hilfspaket beteiligt.

Doch für Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) kommt ein Schuldenerlass für Griechenland nicht in Frage - zumindest nicht vor der Bundestagswahl im Herbst. Wenn der IWF jedoch aussteige, ginge es ebenfalls nicht, denn dann müsse man weitere Hilfen erneut vom Bundestag absegnen lassen, heißt es aus dem Bundesfinanzministerium.

Unterstützung bekommt Schäuble von Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Der niederländische Finanzminister sagte, der IWF-Befund sei durch die jüngste Wachstumsentwicklung in Griechenland überholt. Das Land entwickle sich besser als vom Währungsfonds unterstellt. Was die Schuldentragfähigkeit angehe, so habe es schon Entlastungen für das Land gegeben. Wenn mehr nötig werde, würden die Euro-Partner mehr tun, sofern sich Griechenland konstruktiv zeige. Eine Streichung von Schulden sei aber nicht möglich.