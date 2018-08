Tsipras zum Ende der Griechenland-Hilfen "Heute ist der Tag der Erlösung"

"Verdammt zu 60 Jahren Entwürdigung"

Yanis Varoufakis war von Januar bis Juli 2015 griechischer Finanzminister. In dieser Zeit versuchte er vergeblich, eine Neuverhandlung der Sparprogramme und einen Schuldenschnitt zu erreichen. Heute arbeitet Varoufakis als Wirtschaftsprofessor an der Universität von Athen und vertritt die von ihm mitgegründete Demokratiebewegung DiEM25.

Was war die Ursache der Krise in Griechenland?

Es lag an der schwachen Architektur der Eurozone. Sie hat in der ersten Phase zu einem Kredit-Tsunami törichter Banken aus Deutschland und Frankreich geführt. Er bewegte sich in Richtung der Peripherie und des schwachen griechischen Staates, der Kredite auf Rechnung einer korrupten Oligarchie erhielt. Als in der zweiten Phase die Blasen platzten, beging die Eurozone in Ermangelung von Insolvenzverfahren für Mitgliedsstaaten das größte Verbrechen gegen die Vernunft: Sie verdeckte den Bankrott des griechischen Staates, indem sie den größten Kredit der Geschichte vergab. Unter den Bedingungen einer zerstörerischen Sparpolitik, die 28 Prozent der Einkommen auslöschte und so sicherstellte, dass alte wie neue Kredite nie zurückgezahlt werden. Und die Griechen zu einer humanitären Krise verdammt, die schrittweise zur Versteppung des Landes führt, durch einen endlosen Migrationsstrom von jungen Leuten und Unternehmen.

Hat die Politik richtig auf die Krise reagiert?

Sie hat genau falsch reagiert. Genauer gesagt: Die Mischung aus Torheit, Zynismus und Despotismus, die Griechenland von der Troika und der lokalen Oligarchie aufgezwungen wurde, wird als ungeheuerliches Negativbeispiel in die Geschichte eingehen. Nicht nur, weil die Griechen zu 60 Jahren Entwürdigung in einer Schuldenkolonie verdammt wurden. Sondern auch - und das ist wichtig, weil die zerstörerische Politik aus Griechenland in abgeschwächter Form in den Rest der Eurozone exportiert wurde. So stärken sie die nationalistische Internationale, die jetzt die EU zerreißt.

Ist die Krise jetzt vorbei?

Wer diese Frage ernsthaft stellt, zeigt eine komplette Unkenntnis der Realität.

Was haben Sie persönlich aus der Krise gelernt?

Dass die europäische Führungsschicht keine Lehren aus der Zeit zwischen den Weltkriegen gezogen hat. Deshalb versteht sie nicht, dass es letztlich die eigenen Interessen untergräbt, wenn man mitten in einer Krise rezessionäre Politik verhängt.