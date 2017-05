Zukunft des Euro Warum Griechenland nur ein Teil des Problems ist

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Der Bundesfinanzminister war zunächst noch guter Dinge. Er gehe davon aus, sagte Wolfgang Schäuble (CDU) am Montagnachmittag vor Journalisten, dass es ihm und seinen EU-Amtskollegen gelingen werde, die politischen Weichen für die Auszahlung der nächsten Rettungspaket-Tranche an Griechenland zu stellen. Dann aber dauerte es bis kurz vor Mitternacht, bis Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem endlich vor die Kameras trat. Man habe sich nicht einigen können, erklärte der Niederländer. Eine Entscheidung soll nun am 15. Juni fallen.

Der Grund des Scheiterns: Der Internationale Währungsfonds (IWF) weigert sich, sich am aktuellen dritten Hilfsprogramm für Athen zu beteiligen. Die Schuldenlast des Landes sei untragbar, argumentiert der IWF. Sie müsse gesenkt werden. Schäuble lehnt Schuldenerleichterungen ab, will den IWF aber unbedingt an Bord haben.

Das Dilemma beleuchtet zugleich den weiterhin schwelenden Dissens zwischen Frankreich und Deutschland über die Zukunft des Euro: Frankreichs neuer Präsident Emmanuel Macron will, dass die Euroländer enger zusammenrücken, einen gemeinsamen Finanzminister und ein gemeinsames Budgetrecht bekommen. In Deutschland fürchtet man allerdings den Weg in die Transferunion, die so funktionieren könnte, dass Berlin für die Schulden der Südländer geradesteht, die sich wenig um Stabilitätsregeln scheren.

Zwar ist der Ton zwischen Deutschland und Frankreich seit dem Wahlsieg Macrons verbindlicher geworden. Wo sich der frühere Präsident François Hollande noch als Widersacher Berlins inszenierte, herrscht nun Konzilianz: Schäuble habe "substanzielle Anstrengungen" unternommen, lobte Frankreichs neuer Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire nach dem Eurogruppen-Treffen. Jeder sei einen Schritt auf den anderen zugegangen. "Das macht die Stärke der deutsch-französischen Beziehungen aus", sagte Le Maire.

Vergemeinschaftung von Risiken

Doch im Kern besteht die deutsch-französische Meinungsverschiedenheit weiter - und das ausgerechnet in jener Frage, die mehr als Griechenland oder gar der Brexit über das Schicksal der EU entscheiden wird: die Zukunft der Gemeinschaftswährung. Zwar herrscht weitgehende Einigkeit darüber, dass die Eurozone politisch stärker geeint werden muss, soll die Währung langfristig überlebensfähig sein. Wie man dorthin kommt, ist jedoch heftig umstritten. Letztlich geht es um die Frage, wer wie viel abzugeben bereit ist: die Deutschen an Geld, die Südländer an Souveränität.

Kaum hatte Macron die Front-National-Chefin Marine Le Pen in der Stichwahl besiegt, hagelte es bereits Kritik aus Berlin. Macron wolle Eurobonds einführen, hieß es - obwohl in Macrons Wahlprogramm davon gar keine Rede war. Auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ahnt, dass die Aussicht auf ein Einstehen für die Finanzen anderer in Deutschland nicht eben ein Wahlkampfhit werden könnte. Die Debatte über eine Vergemeinschaftung von Schulden in der Eurozone erklärte er kürzlich für "erledigt". Es könne allenfalls eine Vergemeinschaftung von Risiken geben.

Dabei gestand auch Schäuble kürzlich im SPIEGEL-Gespräch ein, man könne "eine Gemeinschaft unterschiedlich starker Staaten nicht bilden ohne einen gewissen Ausgleich". Auch er ist für einen EU-Finanzminister, der über einen eigenen Etat gebietet. "Aber ein europäischer Finanzminister muss auch die Befugnisse eines Finanzministers haben. Sonst macht das Ganze keinen Sinn", sagte Schäuble. Ein solcher Minister müsse "durchsetzen können, dass die europäischen Haushaltsregeln von allen eingehalten werden".

Ob aber sämtliche Euroländer bereit wären, sich von einem Brüsseler Finanzminister in ihren Haushalt hineinregieren zu lassen, ist offen. Doch diese Voraussetzung müsste erfüllt sein, denn für die Installation eines Euro-Finanzministers wäre eine Änderung der EU-Verträge nötig, welche die Mitgliedstaaten einstimmig beschließen müssten. Deshalb, sagte Schäuble am Dienstag in Brüssel, gehe es nur mit Vereinbarungen zwischen den Regierungen. Das sei die zweitbeste Lösung, "aber besser als nichts".

Vorgesehen sind deshalb zunächst andere, aber keineswegs kleine Schritte. So will Macron weitgehende Wirtschaftsreformen durchsetzen. Erst dann, das hat der 39-Jährige schon während des Wahlkampfs betont, könne man mit Berlin über Größeres reden. Schäuble wiederum will die EU-Investitionsoffensive vorantreiben, die Digital- und Energieunion verwirklichen, die Verteidigungsunion voranbringen, einen Rüstungsfonds schaffen sowie den Stabilitätsmechanismus ESM weiterentwickeln.

Die große Frage, wer künftig wie viel für andere zahlt, dürfte dagegen einstweilen unbeantwortet bleiben - zumindest bis zur Bundestagswahl im September. Schäuble sagte, er habe am Montag mit seinem Amtskollegen Le Maire bereits über das Thema einer stärkeren Währungsunion geredet. Das Ergebnis: Man habe verabredet, eine Arbeitsgruppe zu gründen.

Zusammengefasst: Griechenland wartet erneut auf neue Hilfsgelder - und wird damit zum Kollateralschaden des grundsätzlichen Streits um den Umgang mit den Schulden in der Eurozone. Insbesondere zwischen Frankreich und Deutschland herrscht Dissens darüber, ob die Schulden vergemeinschaftet werden und wie viel Souveränität die Staaten im Gegenzug über ihre Haushaltspolitik abgeben müssen. In Deutschland dürfte die brisante Frage erst nach der Bundestagswahl ernsthaft angegangen werden.