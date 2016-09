Vom Radikalen zum Realisten Der neue Tsipras

Seit Monaten schwelt der Streit zwischen Griechenland und Deutschland wegen möglicher Reparationszahlungen aus dem Zweiten Weltkrieg. Griechenland werde nicht auf seine Ansprüche gegenüber Deutschland verzichten, bekräftigte Griechenlands Ministerpräsident Alexis Tsipras erneut am Sonntag. "Es ist nur eine Frage der Zeit, aber der richtige Zeitpunkt ist wichtig. Wir werden nichts überstürzen, aber wir werden die Sache auch nicht aufgeben", sagte er auf Anfrage von SPIEGEL ONLINE. Seine Regierung werde die Milliardenforderung aufrechterhalten. "Und das mit Erfolg."

Der griechische Ministerpräsident hatte seine Haltung im Rahmen der jährlichen Pressekonferenz dargelegt, bei der sowohl griechische Medienvertreter sowie Korrespondenten zusammenkommen. Die griechische Politik stellt dort traditionell ihre Pläne und Ziele für das kommende Jahr vor.

Am Abend zuvor hatte Tsipras eine programmatische Rede über den Zustand der griechischen Wirtschaft gehalten. Gleichzeitig protestierten rund 15.000 Menschen gegen mögliche weitere Sparmaßnahmen.

Protest und Resignation

Resignation war das vorherrschende Gefühl unter den Protestlern - trotz der vergleichsweise großen Zahl der Demonstranten. Sprechchöre wurden fast kleinlaut vorgetragen, es gab kaum eine Auseinandersetzung mit der Polizei, die allgemeine Ernüchterung war überall greifbar.

"Wir wissen, dass diese Proteste kein Ergebnis haben werden. Syriza war unsere letzte Hoffnung, aber auch sie hat den Bruch mit Europa nicht vollzogen. Trotzdem können wir nicht einfach zusehen, wie sich unser Leben Jahr für Jahr verschlechtert. Wir tragen unseren Unmut auf die Straße", sagte ein protestierender Arbeiter SPIEGEL ONLINE.

Tsipras ließ bei seiner Rede auch selbstkritische Töne durchklingen. Er nahm Bezug auf seine radikale Haltung zu Beginn seiner Amtszeit, die er als eine Achterbahnfahrt beschrieb. Denn seine Ansichten mussten sich alsbald an der Realität messen lassen. Er gab auch zu, dass die Gespräche mit den Gläubigern nicht so verlaufen waren, wie er es geplant hatte.

Die neue Seite von Tsipras

Seine neue, moderate Seite zeigte er auch am Tag darauf bei der Pressekonferenz, als er sich weigerte, gegen Wolfgang Schäuble zu keilen. Der Bundesfinanzminister hatte sich kritisch über die Zusammenkunft südlicher EU-Staaten geäußert, die am vergangenen Freitag in Athen stattgefunden hatte und an der der französische Präsident Francois Holland, Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi und andere Staatenlenker teilnahmen.

Schäuble hatte süffisant gefragt, ob bei einem Treffen von Sozialisten etwas "Intelligentes" herauskommen könnte. Tsipras ließ das, darauf angesprochen, abperlen und kommentierte die Äußerung so: "Schäubles Äußerung ist ein Indiz dafür, dass wir gute Ergebnisse erzielt haben, die Wirkung zeigen."

Am Tag zuvor hatte Tsipras verkündet, dass sein Land schon 2016 wieder zu Wachstum kommen werde, und zwar durch folgende Faktoren:

zügige Beendigung des Rettungsprogramms

Erleichterung bei den Kreditrückzahlungen

Aufnahme Griechenlands in das QE-Programm der EZB, die Zugänge zu Märkten erleichtern und die Liquidität erhöhen sollen

Rückkehr zum Wachstum

solides Wachstum

Griechenland steckt seit Jahren als Folge der Finanzkrise in einem Teufelskreis aus Rezession und hoher Arbeitslosigkeit und muss gleichzeitig ein drittes Sparpaket mit harten Einschnitten und Reformen umsetzen. Anfang der Woche werden die Gläubiger Griechenlands in Athen erwartet, sie sollen die Umsetzung der Reformen bewerten - obwohl Griechenland bislang lediglich zwei der geforderten 15 Maßnahmen umgesetzt hat. Trotzdem hofft die griechische Regierung, die Prüfung bis Ende September abgeschlossen zu haben, um an frisches Geld zu kommen.

Manche Wähler sind unbeirrbar

Laut einer Umfrage liegt die Syriza-Partie inzwischen vier Prozentpunkte hinter den Konservativen von Nea Dimokratia (22 Prozent ND, 18,1 Prozent Syriza). Keine so schlechte Bilanz angesichts der Tatsache, dass die Tsipras-Partei eine 180-Grad-Wende hingelegt hat: Von Radikalisten zu Realisten.

Viele Griechen haben den Glauben an ihren Regierungschef trotzdem nicht verloren. Nachdem er ein Fisch-Restaurant nach einem Mittagessen am Samstag verlassen hatte, fuhr er mit seiner Staatslimousine durch Nea Krini, einem Vorort von Thessaloniki. Ein ältere Dame näherte sich dem Wagen und rief Tsipras zu: "Junge, halte durch! Wir sind bei dir!"

Wähler wie sie kümmert es nicht, dass sich Tsipras zum realpolitischen Staatsmann gewandelt hat, der nichts mehr mit dem Radikalpolitiker zu tun hat, der im Januar 2015 an die Macht gespült wurde. Für sie ist er immer noch ein Kreuzritter, der unbeirrt gegen alle Widrigkeiten in den Kampf zieht.