Debatte um Athens Reformen EU-Kommissionsvize wirbt für weitere Hilfen

Der für den Euro zuständige EU-Kommissar Valdis Dombrovskis hat angesichts der neuen Diskussion über das Hilfsprogramm für Griechenland die Fortschritte bei den Reformbemühungen hervorgehoben. Die jüngsten Entwicklungen in dem Mittelmeerland seien positiv, betonte er vor dem Europaparlament in Straßburg. "Griechenland ist auf dem besten Weg, die für 2017 gesteckten Ziele zu erreichen", sagte der Vizepräsident der EU-Kommission. Eine Einigung auf weitere Reformen sei auf Arbeitsebene in Reichweite, wenn sich alle Seiten bemühten.

Die Wirtschaftsleistung ziehe an, argumentierte der EU-Kommissar, für das laufende Jahr erwarte die Kommission für Griechenland ein Wachstum von 2,7 Prozent. Allerdings schrumpfte im Schlussquartal 2016 Griechenlands Bruttoinlandsprodukt überraschend um 0,4 Prozent im Vergleich zum Sommer.

Die Arbeitslosigkeit sei zwar noch immer viel zu hoch, sie gehe aber zurück, warb Dombrovskis dennoch weiter für ein positives Griechenlandbild. Auch die Strukturreform käme voran, Ende vergangenen Jahres seien mehrere wichtige Gesetze verabschiedet worden, sagte der EU-Kommissar. Insgesamt habe die griechische Regierung rund 200 Maßnahmen beschlossen. Dies müsse anerkannt werden.

Die Kommission setze daher alles daran, die verzögerte zweite Bewertung der Reformbemühungen Athens durch die Gläubiger rasch abzuschließen. Der Abschluss dieser Überprüfung ist die Voraussetzung dafür, dass die nächste Tranche der Finanzhilfe an Griechenland ausgezahlt werden kann.

Athen stemmt sich gegen weitere Sparauflagen

Die griechische Regierung sträubt sich allerdings vehement gegen zusätzliche Sparauflagen ihrer Kreditgeber. Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos forderte die Geldgeber - insbesondere den Internationalen Währungsfonds (IWF) und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble - dazu auf, realistischere Vorgaben zu machen. Dann sei bis zum 20. Februar eine Einigung bei der Bewertung der Reformfortschritte in Griechenland möglich.

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem zeigte sich weniger zuversichtlich: Eine Verständigung bis dahin sei kaum zu erzielen. Zudem unterstrich er, für den Fortgang des laufenden Hilfsprogramms bleibe die Mitwirkung des IWF entscheidend.

Der IWF hatte die griechische Schuldenlast jüngst als langfristig "explosiv" bezeichnet und weitere Schuldenerleichterungen verlangt. Dies lehnt vor allem Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) ab - der aber gleichzeitig eine vollständige Beteiligung des IWF am griechischen Hilfsprogramm will.

Kritik an Schäubles Drohung

Schäuble hatte kürzlich gefordert, der Druck auf Griechenland müsse aufrechterhalten werden. Das Land müsse weitere Reformen umsetzen, ansonsten könne es "nicht in der Währungsunion bleiben".

Mit Blick auf solche Forderungen nach einem Austritt Griechenlands aus der Eurozone warnte EU-Kommissar Dombrovskis davor, die "positiven Ergebnisse" des Landes zu unterminieren. Dem schlossen sich Sprecher mehrerer Fraktionen an. Wer solche Forderungen erhebe, riskiere eine Zuspitzung der Situation, warnte der finanzpolitische Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion, Udo Bullmann (SPD). Dieses "Zündeln" sei unverantwortlich. Bullmann forderte die Finanzminister der Eurozone auf, die Überprüfung Griechenlands bei ihrem nächsten Treffen am kommenden Montag abzuschließen.

Die EU-Kommission wirft dem IWF zudem zu pessimistische Wachstums- und Haushaltsvorhersagen für Griechenland vor. Dabei würden die tatsächlichen Ergebnisse in den Jahren 2015 und 2016 nicht ausreichend berücksichtigt, kritisierte Dombrovskis bereits.

Neue Zahlen aus Athen zeigen, dass milliardenschwere Steuereinnahmen der griechischen Zentralregierung zu einem unerwartet hohen Primärüberschuss verholfen haben. Im Januar belief sich das Plus auf 1,01 Milliarden Euro, wie das Finanzministerium mitteilte. Damit übertraf Athen den Planwert von 670 Millionen Euro. Die Nettosteuereinnahmen betrugen im Berichtsmonat 4,04 Milliarden Euro, womit sie 325 Millionen über dem Zielwert lagen. Die Ausgaben beliefen sich auf 3,29 Milliarden Euro. Damit blieben sie geringfügig unter den Vorgaben.

Im Überschuss der Zentralregierung sind die Etats der lokalen Verwaltungen und Sozialbehörden nicht enthalten. Die Kennziffer unterscheidet sich daher von den Daten, die von den internationalen Geldgebern des Eurolandes analysiert werden. Sie gibt jedoch Hinweise auf den Zustand der Finanzen in Athen.

Die Euroländer hatten sich Mitte 2015 mit dem hoch verschuldeten Griechenland auf ein drittes Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro geeinigt. Anders als bei den Vorläuferprogrammen ist der IWF bisher nicht mit eigenen Finanzmitteln beteiligt.