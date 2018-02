Neue Staatsanleihe Private Investoren leihen Griechenland wieder Geld

Griechenland hat zum ersten Mal seit 2010 eine Staatsanleihe mit siebenjähriger Laufzeit an den Finanzmärkten platziert. Das Volumen lag bei mindestens drei Milliarden Euro. Damit will sich das Land für die Zeit nach dem Auslaufen des Rettungsprogramms und eine vollständige Rückkehr an die Kapitalmärkte wappnen.

Im August läuft das derzeitige Hilfsprogramm der internationalen Gläubiger in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro aus. Athen hofft nun, sich erstmals seit Jahren wieder selbst finanzieren zu können.

EU-Währungskommissar optimistisch

Dies sei nach den Bemühungen der Griechen in sichtbare Nähe gerückt, sagte EU-Währungskommissar Pierre Moscovici bei einem Treffen mit dem griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos in Athen.

"Ich komme in einem wichtigen Moment für Griechenland. Der Ausgang aus dem (Spar-)Programm unter sehr guten Bedingungen ist sichtbar", erklärte Moscovici im griechischen Staatsfernsehen ERT weiter.

Athen war im Juli 2017 ein erster Testlauf für die angestrebte Rückkehr an den Kapitalmarkt gelungen. Damals hatte das Finanzministerium mit Anleihen insgesamt drei Milliarden Euro bei einer Laufzeit von fünf Jahren eingesammelt.

Als Griechenland zuletzt eine Anleihe mit siebenjähriger Laufzeit ausgab, musste der Staat wenige Tage darauf als erstes Euroland in der Schuldenkrise um internationale Hilfe bitten.

Akuten Bedarf, sich an den Finanzmärkten Geld zu besorgen, hat Griechenland bis zum Ende des dritten Rettungsprogramms im August nicht. Gleichwohl ist die neue Anleihe ein psychologisch wichtiges Signal.