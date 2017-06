Vor Eurogruppen-Gipfel Wie Schäuble den Griechen (mal wieder) den Puls hochtreibt

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat sich einmal mehr den Unmut der griechischen Presse zugezogen. "Schäubles Provokation" titelt am Mittwoch die Tageszeitung "Eidisis". "Spannungen kurz vor dem Eurogruppentreffen", schreibt "Kathimerini". Von der Titelseite der Tageszeitung "Ta Nea" wiederum blickt ein grimmiger Schäuble. "Enthüllung" steht in Großbuchstaben darüber. Der deutsche Finanzminister habe aufgedeckt, dass es einen Machtkampf innerhalb der griechischen Regierung gebe.

Was war passiert?

Am Donnerstag gehen die Verhandlungen zwischen den Finanzministern der Euroländer und dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über Griechenlands Schulden in die nächste Runde. In Athen wird deshalb besonders aufmerksam jede Geste der Verhandlungsparteien verfolgt.

Schäuble hatte am Dienstag bei einer Konferenz der Nachrichtenagentur Bloomberg in Berlin gesprochen. Der Bundesfinanzminister geriet dabei ein wenig ins Plaudern. Unter anderem sagte er, einer Einigung von Eurogruppe und IWF stehe praktisch nichts mehr im Wege: "Am Donnerstag kriegen wir es auch hin. Sie werden es sehen." Dieses Zitat griffen zahlreiche deutsche und angelsächsische Medien auf.

In Griechenland schlug dagegen eine andere, fast beiläufige Äußerung von Schäuble hohe Wellen. Bedauerlicherweise versuche Griechenlands Premierminister Alexis Tsipras immer wieder, direkt mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über Griechenlands Schulden zu verhandeln. Tsipras rufe dauernd im Kanzleramt an, Merkel müsse das aber abwehren, so Schäuble. Zuständig für das Thema seien ja schließlich er selbst und der griechische Finanzminister Euklidis Tsakalotos.

Tsakalotos sei ein "hervorragender Finanzminister, der einem als Verhandler richtig zusetzt", sagte Schäuble. Offenbar traue der griechische Premier seinem eigenen Finanzminister kein gutes Verhandlungsergebnis zu. Die Kanzlerin müsse Tsipras dann immer erinnern, die Angelegenheit sei Sache von "Euklidis und Wolfgang", so Schäuble.

In Griechenland wurden diese Äußerungen wahlweise als Versuch Schäubles interpretiert, Athen zu provozieren, oder als Hinweis auf eine Krise innerhalb der griechischen Regierung. Den letzteren Verdacht dementierte ein Regierungssprecher pikiert: Es sei "Wolfgang Schäuble, dem wir nicht trauen".