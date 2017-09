Immobilienkrise Warum so viele Griechen ihre Elternhäuser verlieren

Bezirksgericht Thessaloniki, neun Uhr morgens. Eine lange Schlange hat sich vor einem Büro gebildet. "Wer ist hier, um ein Erbe auszuschlagen?", fragt ein Mitarbeiter. Die Antwort: Ein kollektives "Wir".

Eine Frau in Schwarz ist sichtlich bewegt. Ihr Mann ist vor Kurzem gestorben. Neben einem "mit Tränen und Blut" bezahlten Haus habe er ihr auch Schulden hinterlassen. Hohe Schulden. Ungetilgte Kredite bei der Bank, unbeglichene Steuerforderungen, ungezahlte Sozialbeiträge. "Also können wir unser Haus nicht behalten", sagt die Witwe, "wir müssen es aufgeben." Ihr Sohn nimmt sie am Arm. "Komm, bringen wir es hinter uns. Es ist nicht das Ende der Welt."

Generationen von Griechen sind mit einer großen Hoffnung aufgewachsen: Hausbesitzer zu werden. Eltern erfüllte es mit Stolz, ihren Kindern ein Eigenheim zu vererben. Es gab ihnen das Gefühl, ihre Pflicht erfüllt zu haben und ihrem Nachwuchs eine sichere Grundlage für die unsichere Zukunft zu geben. Auch deshalb besitzen die allermeisten Griechen eine eigene Immobilie: 74 Prozent der Haushalte leben im Eigenheim.

Doch seitdem im Jahr 2009 die Krise das Land traf, ziehen jedes Jahr Zehntausende Griechen vor Gericht, um ihr einstmals so hochgeschätztes Erbe auszuschlagen. Sie lehnen Wohnungen ab, Ferienhäuser, die in Zeiten billiger Kredite erworben wurden oder das Stück Land in ihren Heimatdörfern, das seit Generationen in Familienbesitz war. In ganz Griechenland wurde 2016 mehr als 54.000-mal auf Erbschaften verzichtet. Dieses Jahr könnte sich diese Zahl Experten zufolge sogar verdreifachen.

