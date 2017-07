1,6 Milliarden Euro IWF genehmigt weitere Zahlung an Griechenland

Mit weiteren 1,6 Milliarden Euro will der Internationale Währungsfonds (IWF) das schuldengeplagte Griechenland unterstützen. Bei ihrer Sitzung am Donnerstag einigten sich die IWF-Gremien "im Grundsatz" auf die Zahlung, die jedoch noch an Bedingungen geknüpft werden kann. Die Hilfen würden aber nicht direkt ausgezahlt, teilte der IWF-Verwaltungsrat in Washington mit.

Um welche Bedingungen es sich handelt, wurde zunächst nicht bekannt. Vor dem Treffen war spekuliert worden, dass der seine Beteiligung an weitere Finanzhilfen für Griechenland an eine Schuldenobergrenze knüpfen könnte. Mit einer solchen Bedingung würden Griechenland und seine europäischen Geldgeber gezwungen, den Schuldenberg von derzeit 320 Milliarden Euro zunächst abzubauen, ehe das Land mit eigener Anleihenvergabe an die Kapitalmärkte zurückkehren kann. Griechenland hatte sich zuletzt 2014 frisches Geld am freien Markt besorgt.

Der IWF lobte zuletzt wiederholt die Sparanstrengungen der Regierung in Athen. Die hohen Schulden und die damit verbundenen Zins- und Tilgungslasten drohten aber das griechische Wachstum abzuwürgen, argumentiert der Weltwährungsfonds. Der Europäische Rettungsmechanismus ESM hatte bereits am 7. Juli grünes Licht für eine weitere Zahlung in Höhe von 7,7 Milliarden Euro gegeben. Der Großteil ist zur Tilgung fälliger Altschulden vorgesehen.

IWF-Chefin Christine Lagarde hatte im Vorfeld gesagt, sie werde dem Beschlussgremium eine Beteiligung an den Griechenland-Hilfen trotz Unklarheiten bei der Schuldentragfähigkeit "im Grundsatz" empfehlen. Die Beteiligung des IWF ist laut einem Bundestagsbeschluss Voraussetzung auch für deutsche Beiträge. Der IWF kämpft seit längerem mit den europäischen Geldgebern um Schuldenerleichterungen für Griechenland. Deutschland lehnt dies weitgehend ab.