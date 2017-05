Proteste gegen Sparpaket in Griechenland "Mir bleibt nur eins - weniger zu essen"

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

42 Jahre stand Vasileia Vasilaki im Berufsleben, dann ging sie 2009 in Rente. Damals glaubte sie, lange genug für einen angemessenen Lebensstandard im Alter gearbeitet und vorgesorgt zu haben. Schließlich hatte sie einen gut bezahlten Job, zudem viel für eine Zusatzrente eingezahlt. Obendrauf noch die Witwenrente - auch ihr Mann hatte für griechische Verhältnisse gut verdient.

Aber seit Griechenland 2010 zum ersten Mal die Europartner um Hilfe bitten musste, sind die Bezüge der 64-jährigen Witwe um mehr als die Hälfte gekürzt worden. Derzeit lebt sie von rund 900 Euro im Monat. Und nun macht sie sich auf die neue Runde an Rentenkürzungen gefasst, die das griechische Parlament voraussichtlich in der Nacht vom heutigen Donnerstag auf Freitag beschließen wird. Während die Abgeordneten über die neuen Sparmaßnahmen debattieren, sitzt Vasilaki in ihrem bescheidenen Wohnzimmer und bringt ihre monatlichen Ausgaben zu Papier.

Die Rechnung geht für die Rentnerin nicht auf: "Ich kaufe sowieso schon keine Kleidung mehr, gehe nie aus, verreise nicht oder unternehme überhaupt irgendetwas. Das einzige, was mir nach den neuen Kürzungen übrigbleiben wird, ist, weniger zu essen."

Giorgos Christides Vasileia Vasilaki, 64 Jahre, Rentnerin: "Mir bleibt nur eins: weniger zu essen"

In der gleichen Zwickmühle wie Vasilaki befinden sich mehr als eine Million griechische Rentner. Die für 2019 geplanten Rentenkürzungen sollen insgesamt einen Umfang von einem Prozent der Wirtschaftsleistung haben. Zur Einordnung: Würde das gleiche in Deutschland geschehen, wären das mehr als 31 Milliarden Euro. Laut Dionysis Rizos, Fachanwalt für Sozialversicherungsrecht, handelt es sich um "die größte einzelne Rentenkürzung seit Beginn der Schuldenkrise". Einige Rentner werden unter dem Strich bis zu einem Viertel weniger Einkünfte haben.

In Griechenland haben die Renten zudem noch eine besondere Bedeutung - oft sind nicht nur Rentner, sondern auch ihre Kinder und Enkel davon abhängig. Denn in Griechenland gibt es keine Sozialhilfe. Die Renten fungieren de facto oft als Ersatz dafür.

Die Rentenausgaben zusammenzustreichen ist Teil der Einigung mit den Kreditgebern aus der Eurozone - Voraussetzung, um endgültig die ohnehin reichlich verzögerte zweite Überprüfungsrunde aus dem dritten Kreditpaket abzuschließen. Die griechische Regierung hatte nach sechs Monaten zäher Verhandlungen eingelenkt - in denen sie gezwungen war, eine Gebühr für jegliche wirtschaftliche Aktivität einzuführen. Die Wirtschaft schlitterte daraufhin zu Beginn des Jahres erneut in die Rezession, worauf die Regierung wiederum ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr senken musste.

Im Gegenzug erhält Griechenland von den Europartnern frische Kredite über rund sieben Milliarden Euro. Ohne diese stünde das Land möglicherweise im Juli vor der Zahlungsunfähigkeit - ein Albtraumszenario, das Europa in eine neue Griechenland-Krise stürzen würde. Und so ziemlich das Letzte, das Angela Merkel so kurz vor der Bundestagswahl im September gebrauchen kann.

Stimmen aus Athen und Thessaloniki zum neuen Sparpaket:

"Vom Büro direkt auf den Friedhof" Petros Varsamis, 58 Jahre, Ex-Bankangestellter. Seit 2010 im Ruhestand, zehn Jahre nach dem Unfall, der zu seiner Querschnittlähmung führte. Invalidenrenten sind von den geplanten Kürzungen nicht ausgenommen.



"Meine Rente ist seit 2010 bereits um 25 Prozent geschrumpft. Schwerbehinderte Griechen sind von der Schuldenkrise und der Sparpolitik besonders stark getroffen worden. Immer mehr von uns sind zur Arbeitslosigkeit und Armut verdammt. Es ist schwieriger für uns geworden, Arbeit zu finden. Die Gesundheitsversorgung können wir uns kaum noch leisten, Physiotherapie gibt es sowieso selten. Die Kosten sind immer nur gestiegen. Genug ist genug." Vasileia Vasilaki, 64 Jahre. Rentnerin seit 2009, davor 42 Jahre Berufstätigkeit. Trotz früher guten Verdiensts, einer Zusatzrente und einer Witwenrente kommt sie kaum über die Runden. Noch bekommt sie rund 900 Euro im Monat - nach der geplanten Kürzung werden es deutlich weniger sein.



"Ich kaufe sowieso schon keine Kleidung mehr, gehe nie aus, reise nicht oder unternehme überhaupt irgendetwas. Das einzige, was mir nach den neuen Kürzungen übrigbleiben wird, ist weniger zu essen. Ich mache mir keine Illusionen: Die Kürzungen werden kommen, die von der Regierung versprochenen sozialen Ausgleichsmaßnahmen nicht. Ich frage mich nur eines: Wann wird die Regierung uns das nächste 'letzte Opfer' abverlangen?" Giannis Kyriakopoulos, selbstständiger Ingenieur. Auf dem Protestplakat steht: "Das neue Sozialversicherungs-Gesetz? Vom Büro direkt auf den Friedhof!"



Bis jetzt haben bereits geschätzte 500.000 Wissenschaftler, Hochqualifizierte und Selbstständige seit Beginn der Schuldenkrise Griechenland verlassen - wegen niedriger Löhne, einem Mangel an guten Arbeitsplätzen und hoher Steuern. Das neue Sparpaket wird dazu führen, dass Freiberufler wie Kyriakopoulos künftig 70 Prozent ihres Einkommens für Steuern und Sozialbeiträge zahlen müssen.



"Wie unser Plakat es schon sagt: Das Gesetzespaket wird uns direkt auf den Friedhof führen. Es macht einfach keinen Sinn mehr, in Griechenland zu arbeiten." Alexandros Varsakopoulos, 32 Jahre, Ladenbesitzer.



Das Sparpaket sieht auch eine Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten vor: Künftig dürfen Geschäfte am Sonntag öffnen. Für die meisten Besitzer kleiner Läden - die oft von Familien geführt werden - ist das ein Gräuel. Die Umsätze in Varsakopoulos' Laden sind von 2010 bis 2016 um 70 Prozent eingebrochen. Er sagt, die Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten nütze ausschließlich Einkaufszentren und großen Ketten.



"Das Problem ist nicht, dass die Geschäfte am Sonntag nicht öffnen. Das Problem ist, dass die Griechen kein Geld zum Ausgeben haben - ob am Sonntag oder einen anderen Tag. Für kleine Läden wie unseren bedeutet das neue Gesetz nur, dass wir künftig sieben statt sechs Tage in der Woche arbeiten. Und wofür? Am letzten verkaufsoffenen Sonntag haben wir Artikel für 30 Euro verkauft. Da waren unsere Betriebskosten höher. Man will uns vernichten."

Doch noch aus einem anderen Grund sind die neuen Opfer nötig - so betont es die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras: Griechenland wird wohl endlich weitere Schuldenerleichterungen bekommen, die es in die Lage versetzen sollen, den Schuldenberg von 315 Milliarden Euro - 179 Prozent der Wirtschaftsleistung - zu ertragen.

Der Internationale Währungsfonds (IWF) macht zur Bedingung, dass die Schuldenerleichterungen jetzt festgezurrt werden. Nur dann will er sich am Kreditpaket beteiligen. Die Regierungen der Eurostaaten, allen voran die in Berlin, würden hingegen lieber alle Entscheidungen in diese Richtung weiter aufschieben, weil sie bei Wählern und Abgeordneten ausgesprochen unpopulär sein dürften. Allerdings ist die Beteiligung des IWF für Berlin unverhandelbar - der Fonds gilt als Garant dafür, dass Griechenland Reformen umsetzt. Und die Regierung in Athen hat wiederum damit gedroht, ohne Schuldenerleichterungen keine neuen Sparmaßnahmen umzusetzen. Vieles deutet auf einen Kompromiss hin.

Tsipras jedenfalls verbreitet nach einem Treffen mit IWF-Chefin Christine Lagarde vor ein paar Tagen und einem Telefonat mit Merkel am Mittwoch demonstrative Zuversicht. Er könnte bald gezwungen sein, eine Krawatte zu tragen, verkündete er Journalisten in Athen fröhlich - eine Anspielung auf seine Ankündigung beim Amtsantritt Anfang 2015, nur dann eine Krawatte zu tragen, wenn er einen Schuldenschnitt hinbekommen habe.

Griechenland rechnet bereits für das Treffen der Finanzminister der Eurozone am Montag mit einem Schuldendeal, spätestens aber am 15. Juni. Konkret werden wahrscheinlich erneut die Raten gesenkt und die Rückzahlung der Kredite weiter nach hinten verschoben. Das würde es ermöglichen, dass auch griechische Staatsanleihen in das groß angelegte Kaufprogramm der Europäischen Zentralbank aufgenommen werden, von dem sie bisher ausgeschlossen waren. Das würde wiederum das Vertrauen der Anleger in Griechenland erhöhen. Die Regierung in Athen plant, die Rückkehr auf die Kapitalmärkte im Juli auszutesten und in bescheidenem Umfang dort Schulden aufzunehmen.

Doch diese Fortschritte im großen Ganzen, die die Regierung gern in den Vordergrund rückt, überzeugen diejenigen weniger, die von der neuen Sparrunde betroffen sind. 70 Prozent der Griechen halten die Einigung mit den Gläubigern für miserabel. Erneut lähmen Generalstreiks und Proteste das Land. Die linke Syriza-Partei von Regierungschef Tsipras liegt in Umfragen weit abgeschlagen hinter der konservativen Nea Dimokratia.

Kein Wunder, schließlich bekommen die Einschnitte außer den Rentnern auch alle Steuerzahler zu spüren. Von 2020 an soll der Steuerfreibetrag um rund ein Drittel sinken, von 8636 Euro auf 5700 Euro. Das soll die Steuereinnahmen erhöhen, ebenfalls im Umfang von einem Prozent der Wirtschaftsleistung. Gleichzeitig werden die Sozialbeiträge für Arbeitnehmer und Selbstständige steigen. In einigen Fällen müssen sie 70 Prozent ihres Bruttoeinkommens für Abgaben zahlen.

Giorgos Christides Alexandros Varsakopoulos, 32 Jahre, Ladenbesitzer: "Man will uns vernichten"

Zwar sieht das Gesetzespaket auch sogenannte Gegenmaßnahmen aus Steuerkürzungen und Sozialausgaben vor. Die würden die Entbehrungen mehr als aufwiegen, verspricht die Regierung. Das Problem ist nur: Die Gegenmaßnahmen müssen von den Gläubigern genehmigt werden. Und sie werden nur in dem Ausmaß umgesetzt, in dem der Primärüberschuss des griechischen Haushalts die ohnehin sehr ambitionierte Marke von 3,5 Prozent übersteigen wird. Was im Umkehrschluss heißt: Wird diese Marke nicht erreicht, wiegt nichts die neuen Einschnitte auf.

Vasileia Vasilaki, die 64-jährige Rentnerin, setzt denn auch keinerlei Hoffnung auf eine wundersame Wendung: "Die Kürzungen werden kommen, die Gegenmaßnahmen nicht. Ich frage mich nur eins: Wann wird die Regierung uns das nächste 'letzte Opfer' abverlangen?"

