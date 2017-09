Krisenökonomie Touristenboom lässt Griechenlands Wirtschaft wachsen

Die griechische Wirtschaft wächst wieder deutlich: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im zweiten Quartal um 0,8 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum zugelegt, berichtete das Statistikamt Elstat am Freitag. Auch im Vergleich mit dem ersten Quartal 2017 gab es ein Plus: Die Wirtschaftsleistung wuchs demnach um 0,5 Prozent.

Wirtschaftsexperten sagten im griechischen Rundfunk, die Lage werde sich dank des Touristenansturms, der in diesem Sommer "alle Rekorde" breche, weiter deutlich verbessern. Die Tourismusbranche in Griechenland hofft dieses Jahr auf Einnahmen von rund 14,5 Milliarden Euro. Das wäre fast eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr (mehr zum Thema: Wie griechische Hotels ihre Beschäftigten ausbeuten).

Die Regierung in Athen hat unterdessen die seit gut zwei Jahren geltenden Kapitalverkehrskontrollen gelockert. Monatlich können die Bürger ab 1. September bis zu 1800 Euro von ihren Konten zu einem beliebigen Zeitpunkt abheben. Bislang konnten die Bürger höchstens 840 Euro alle zwei Wochen abheben.

Es gelten aber weiter Einschränkungen für Reisen ins Ausland: Die Griechen können dabei höchstens 2000 Euro Bargeld mitnehmen. Die Überweisung von Geldern für den Import von Waren muss weiter von Banken genehmigt werden.

Griechenland hatte Ende Juni 2015 Kapitalverkehrskontrollen eingeführt, um sein Finanzsystem zu stabilisieren und seinen angeschlagenen Banken Luft zu verschaffen. Die griechische Finanzpresse schätzt, dass die Bürger aus Angst vor einem finanziellen Kollaps Geld im Volumen von 20 bis 30 Milliarden Euro gehortet haben.