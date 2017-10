Neue Berechnungen Griechische Wirtschaft ist 2016 geschrumpft 

Die griechische Wirtschaft ist 2016 nach neuen Berechnungen erneut in die Rezession gerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt in dem Euro-Krisenland schrumpfte um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Elstat bekanntgab. Bislang war die Behörde nur von einer Stagnation ausgegangen. Grund für die Korrektur seien geringer als erwartet ausgefallene Verbraucherausgaben.

Für 2017 rechnet die Regierung aber mit einem Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent. Wirtschaftsexperten erwarten, dass sich die Lage vor allem dank des Touristenansturms weiter deutlich verbessert. Die Branche hofft dieses Jahr auf Einnahmen von rund 14,5 Milliarden Euro. Das wäre fast eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr.

Eine konjunkturelle Erholung ist die Voraussetzung für einen Abbau der extrem hohen Arbeitslosigkeit in Griechenland. Mit einer Quote von 21 Prozent ist sie so hoch wie in keinem anderen Euroland.