Plastiktüten sind allgegenwärtig in Griechenland. Sie lassen die Mülleimer auf den Straßen ebenso überquellen wie die Schubladen der Verbraucher. Sie verdrecken die Bürgersteige und die Sandstrände. 363 Plastiktüten verbraucht ein durchschnittlicher Grieche im Jahr - mehr als irgendein anderer EU-Bürger.

Allzu oft landen die Tüten auch im Meer. Bei einer Untersuchung der Patras-Universität wurden im Saronischen Golf nahe Athen 3428 Müllstücke pro Quadratkilometer gefunden, fast alle aus Plastik. Die Folgen sind gefährlich, auch für den Menschen

Die Plastikmüllschwemme ist riskant: Das Meer zerreibt den Müll zu kleinen Stückchen, Fische verschlucken diese, und die Verbraucher essen schließlich die plastikverseuchten Fische. Die Meeresschutzorganisation Archipelagos hat kürzlich tausend Fische an 167 griechischen Stränden untersucht und in jedem einzelnen Spuren von Plastikmüll gefunden.

"Wir haben das Meer, von dem wir ökonomisch so stark abhängen, in eine Müllkippe verwandelt", sagt Archipelagos-Chef Thodoris Tsimpidis.

Die Griechen sind spät dran

Die griechische Regierung ist nun aktiv geworden - mit einer neuen Steuer auf Plastiktüten. Seit dem 1. Januar zahlen Verbraucher vier Cent pro Tüte, bis 2019 soll die Abgabe auf neun Cent steigen. Die Recycling-Agentur des griechischen Umweltministeriums bezeichnet den Kampf gegen den Plastikmüll gar zur nationalen Überlebensfrage. So groß sei die Gefahr für Umwelt, Gesundheit - und Griechenlands Wirtschaftssektor Nummer eins: den Tourismus.

Doch Griechenland nimmt diesen Kampf erst spät auf. In Dänemark etwa gibt es schon seit 2003 eine sehr erfolgreiche Strafsteuer für Plastiktüten: Der Durchschnittsdäne kauft heute gerade noch vier Tüten pro Jahr. Ganz freiwillig hat die Regierung von Alexis Tsipras ohnehin nicht gehandelt. Sie setzt vielmehr eine entsprechende EU-Direktive aus dem Jahr 2015 um. Im Jahr 2025 soll jeder EU-Bürger demnach im Schnitt nur noch 40 Plastiktüten pro Jahr verbrauchen.

In Griechenland sollen die Einnahmen aus der neuen Steuer komplett an die Recycling-Agentur gehen. Diese soll mit dem Geld nachhaltiges Konsumverhalten fördern. Denn bislang ist das Umweltbewusstsein der Griechen ebenso gering wie das ihrer Regierung. Nur rund 15 Prozent des Haushaltsmülls werden recycelt. Griechenland ist schon mehrfach von EU-Gerichten für schlechtes Abfallmanagement bestraft worden.

Spürbare Veränderungen schon am ersten Tag

Kritikern geht auch die neue Plastiksteuer nicht weit genug. Sie verweisen auf Schlupflöcher - so dürfen kleine Kioske noch immer umsonst Plastiktüten herausgeben. Zudem sei eine Abgabe von vier Cent viel zu niedrig. Irland zum Beispiel erhebt eine Steuer in Höhe von 22 Cent. Umweltschützer monieren auch, dass die Regierung nichts gegen andere Arten von Plastikmüll unternehme, zum Beispiel gegen die rund eine Milliarde Plastikflaschen, die in dem Land jedes Jahr weggeworfen werden.

Offenbar wollte die Regierung ihren Bürgern nicht zu viel zumuten. Immerhin ist das Land nach knapp einem Jahrzehnt immer neuer Sparrunden und Steuererhöhungen ökonomisch tief erschöpft.

Und tatsächlich scheint auch schon die vergleichsweise niedrige Steuer zu wirken. Am Mittwoch, dem ersten Tag des Jahres, an dem die Supermärkte geöffnet hatten, haben viele Kunden bereits ihre eigenen Tüten zum Einkaufen mitgebracht. Und die, die von der neuen Steuer nichts mitbekommen haben, kaufen auffällig oft wiederverwendbare Taschen.

Auch die Ladenbesitzer scheinen zufrieden. Die Steuer sei ein Segen, sagt der Besitzer der kleinen Bäckerei Miltos in Thessaloniki: "Der Plastiktütenkonsum war völlig außer Kontrolle geraten". Manche seiner Kunden hätten ein einziges Brötchen gekauft und dafür eine Plastiktüte verlangt. Rund 12.000 Euro pro Jahr habe er zuletzt für Plastiktüten ausgeben müssen.

Manche seiner Kunden waren freilich weniger erfreut, wollen nun aber notgedrungen ihr Verhalten ändern. Giorgos Zigouris, ein 92-jähriger Rentner etwa, zahlt am Mittwoch widerwillig die vier Cent extra für eine Plastiktüte. Von der Steuer hatte er bis dahin nichts gehört. Das nächste Mal werde er eine Stofftasche mitbringen, sagt er. "Ich bekomme 360 Euro Rente pro Monat. Da zählt jeder Cent."