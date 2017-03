Krisenland Griechenlands Wirtschaft schrumpft überraschend stark

Griechenlands Wirtschaft ist Ende 2016 deutlich stärker geschrumpft als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt sank zwischen Oktober und Dezember um 1,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt Elstat mitteilte. Bisher hatten die Statistiker mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet.

Griechenland unterliegt den strengen Reform- und Sparauflagen seiner Gläubiger. Seit 2010 ist Griechenland auf internationale Hilfskredite der Europäischen Union und des internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen.

Die Regierung Griechenlands und die Kontrolleure der internationalen Geldgeber-Institutionen versuchen derzeit, eine Einigung über das weitere Vorgehen zu finden. Von der Überprüfung der Reformschritte ist die Freigabe der nächsten Kredittranchen abhängig. Auch will der IWF danach entschieden, ob er sich an dem Programm beteiligt. Griechenland muss im Sommer Kredite in Milliardenhöhe zurückzahlen, was das Land alleine nicht stemmen könnte. Veranschlagt wurde das dritte Hilfsprogramm im Sommer 2015 mit 86 Milliarden Euro.