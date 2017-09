Neues Gesetz Britische Banken sollen härter gegen illegale Einwanderer vorgehen

Großbritannien will es mit einem neuen Gesetz schwerer für illegale Einwanderer machen, ein Bankkonto zu führen: Britische Banken müssen künftig per Gesetz den Aufenthaltsstatus all ihrer Kunden überprüfen. Damit sollen Einwanderer ohne Aufenthaltsrecht am Zugang zu Bankkonten und Bausparverträgen gehindert werden. Das teilte das Innenministerium mit. Demnach müssen die Finanzinstitute ab Januar regelmäßig überprüfen, ob ihre Kunden einen gültigen Aufenthaltsstatus in Großbritannien besitzen - und Verstöße an das Innenministerium melden.

"Die Maßnahme ist Teil unserer laufenden Bestrebungen, illegale Einwanderung nach Großbritannien zu unterbinden", sagte ein Sprecher des Ministeriums. Menschen, die sich rechtmäßig im Land aufhielten, blieben unberührt. Die Parlament hatte die Regelung bereits im Dezember als Teil eines neuen Migrationsgesetzes verabschiedet.

Migranten, die sich illegal in Großbritannien aufhalten, dürfen bereits seit 2014 keine Konten eröffnen. Doch das neue Gesetz verschärft die bestehende Regelung: Die Finanzinstitute des Landes müssen künftig auch Konten überprüfen, die vor 2014 eröffnet wurden und kontrollieren, ob die Visa ihrer Kunden gültig sind.

Das neue Gesetz erlaubt der Regierung, die betreffenden Konten per richterlicher Anordnung einzufrieren - ohne dass der Kunde davon erfährt.