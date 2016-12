Prozess Haftstrafen für Biersteuerbetrüger

Mehr als ein Jahr lang haben drei Männer Tausende Lastwagenladungen Bierin Deutschland versteuert - und dann auf dem Schwarzmarkt in Großbritannien verkauft. Es war ein lukratives Geschäft, bis die Ermittler den Betrügern auf die Spur kamen. Jetzt bringt die Tat die Männer für mehrere Jahre ins Gefängnis.

In einem Prozess wegen besonders schwerer Beihilfe zur Steuerhinterziehung verurteilte das Landgericht Hof einen der Angeklagten zu drei Jahren und drei Monaten Haft, einen weiteren zu drei Jahren und den dritten zu zweieinhalb Jahren Haft.

Mit dem Urteil ging das Gericht deutlich über die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung hinaus, die beide Bewährungsstrafen von höchstens zwei Jahren gefordert hatten. Aufgrund der hohen kriminellen Energie der international agierenden Täter und aufgrund des hohen Steuerschadens sah das Gericht laut dem Urteil keinen Spielraum.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft haben die Männer so getan, als seien 2300 Lastwagenladungen Bier von Frankreich nach Deutschland exportiert worden. Tatsächlich sei bei der Spedition aber etwa 80 Mal pro Woche immer das gleiche Bier vorgefahren worden. Dann sei das Bier nach Großbritannien auf den dortigen Schwarzmarkt gebracht worden. Die Biersteuer in Großbritannien ist etwa zehnmal so hoch wie in Deutschland.

Der verursachte Steuerschaden betrug den Angaben zufolge bei zwei Verurteilten rund 23 Millionen Euro, bei dem dritten rund dreizehn Millionen Euro. Der Steuerschaden entstand demnach, weil die Biersteuer bei der Entnahme des Biers aus dem Lager in Frankreich nicht entrichtet wurde.