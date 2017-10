Brexit-Inflation Briten müssen mehr für Lebensmittel zahlen

In Großbritannien hat sich die Inflationsrate weiter vom Zielwert der Bank of England entfernt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im September um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt ONS in London mitteilte. Dies ist die höchste Rate seit April 2012.

Volkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 2,9 Prozent gelegen. Das Inflationsziel der Bank of England liegt bei zwei Prozent. Weicht die tatsächliche Teuerung um mehr als einen Prozentpunkt davon ab, muss Notenbankchef Mark Carney der Regierung die Abweichung schriftlich erklären.

Die Notenbank befindet sich in einer Zwickmühle. Die Unsicherheit um den Brexit belastet die Wirtschaftsaussichten. Die Notenbank hatte den Leitzins im August 2016 nach dem Brexit-Schock auf das Rekordtief von 0,25 Prozent gesenkt.

Allerdings treibt das schwache Pfund seit der Abstimmung im Sommer 2016 die Preise nach oben. Die aktuellen Inflationsdaten sprechen daher für eine Leitzinsanhebung. Es wäre die erste Erhöhung seit einem Jahrzehnt.

Getrieben wurde die Inflation vor allem durch gestiegene Preise für Lebensmittel und Mobilität. Die Kerninflationsrate ohne schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel verharrte wie von Volkswirten erwartet bei 2,7 Prozent.