David Davis nach Wahlniederlage Mays Brexit-Minister bleibt hart

Auch nach dem Wahldebakel will Großbritannien nach Angaben von Brexit-Minister David Davis am harten Kurs für den EU-Ausstieg festhalten. Sein Land wolle wieder die Kontrolle über seine Grenzen zurückgewinnen, sagte Davis in verschiedenen Interviews. Das bedeute die Trennung nicht nur von der EU, sondern auch vom Europäischen Binnenmarkt und von der Zollunion.

Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, ob Premierministerin Theresa May nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Parlamentswahl vom harten Brexit-Kurs abweichen könnte. Viele Abgeordnete ihrer Konservativen Partei waren enttäuscht vom Ergebnis der vorgezogenen Parlamentswahl und forderten eine engere Nähe zur EU trotz Trennung.

Die Unsicherheit darüber, wie es nach der Wahl weitergeht, sorgt auch in der Wirtschaft zunehmend für Unbehagen. Der Index, der die Stimmung unter den Vorständen abblidet, fiel von minus drei Punkten im Mai auf minus 37 Zähler im Juni, wie das Institute of Directors (IoD) mitteilte. "Es ist schwer zu übersehen, welche dramatischen Folgen die aktuelle politische Unsicherheit auf die Unternehmensführer hat", sagte IoD-Generaldirektor Stephen Martin. "Sollte das nicht unverzüglich angegangen werden, könnten die Folgen für die Wirtschaft im Vereinigten Königreich desaströs sein."

Auch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) ist nach dem Wahlausgang skeptisch für die britische Konjunktur in diesem Jahr. "Was die Aussichten für das Wachstum anbetrifft, so ist es klar, dass sich die Dinge nicht in die richtige Richtung entwickeln", sagte S&P-Ökonom Jean-Michel Six. Die Unsicherheit könne sowohl das Geschäftsumfeld als auch das Verbrauchervertrauen belasten. Moody's teilte mit, der Wahlausgang werde die Brexit-Verhandlungen vermutlich verzögern. Das wäre schlecht für die Bewertung der Kreditwürdigkeit.

Britische Wirtschaft in Alarmstimmung

Viel Raum für Zuversicht gibt es derzeit nicht. Die EU-Kommission hofft jedoch, dass die Gespräche wie geplant nächste Woche beginnen können. "Das sollte letztlich auch im Interesse Großbritanniens sein", sagte der österreichische Kommissar Johannes Hahn in Brüssel.

May hatte im Wahlkampf mehrmals vom 19. Juni gesprochen. Auch Davis nannte zunächst dieses Datum, sprach aber in einem Interview des Nachrichtensenders Sky News von möglichen Verzögerungen um wenige Tage. Denn nach bisherigen Planungen wird am 19. Juni Queen Elizabeth II. mit einer Kutsche vom Buckingham-Palast zum Parlament fahren, um das Regierungsprogramm zu verlesen. Auch dieser Termin ist aber nicht mehr sicher.

Zu den wichtigsten Themen der Brexit-Verhandlungen zählt das Schicksal der EU-Ausländer in Großbritannien und der Briten auf dem europäischen Festland. Im Vereinigten Königreich leben mehr als drei Millionen EU-Ausländer. Die größte Gruppe stellen die Polen.

Weitere Top-Themen bei den Verhandlungen sind die Brexit-Rechnung, die Großbritannien nach der Scheidung von der EU für eingegangene Verpflichtungen begleichen soll, und die neue EU-Außengrenze zwischen der Republik Irland und dem britischen Nordirland. Bislang ist die Grenze im grünen Hügelland kaum erkennbar. Eine feste EU-Außengrenze könnte in Nordirland zu wirtschaftlichen Einbußen führen und alte Wunden in der früheren Bürgerkriegsregion wieder aufreißen.