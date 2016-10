Wachstumszahlen Britische Wirtschaft wächst trotz Brexit-Sorgen

Die ersten britischen Wachstumszahlen seit dem Brexit-Referendum fallen besser aus als befürchtet: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Juli und September um 0,5 Prozent zum Vorquartal, wie das nationale Statistikamt ONS am Donnerstag mitteilte. Ökonomen hatten für Quartal nur ein Plus von 0,3 Prozent erwartet.

Im Jahresvergleich legte das BIP in den Monaten Juli bis September um 2,3 Prozent zu. Hier wurde ein Wachstum um 2,1 Prozent erwartet. Nach dem Brexit-Votum am 23. Juni hatten sich einige Stimmungsindikatoren in Großbritannien eingetrübt und einen Konjunkturdämpfer angedeutet.

"Die Wirtschaft wächst weiter ähnlich stark wie seit 2015", sagte ONS-Chefökonom Joe Grice. Starke Zahlen der Serviceindustrie glichen Einbußen im Baugewerbe und eine Stagnation der Industrie aus. Grice zufolge gibt "wenig Hinweise auf einen ausgeprägten Effekt unmittelbar nach der Abstimmung".

Finanzminister Philip Hammond zeigte sich erleichtert über die Zahlen. "Die Wirtschaft wird sich dem neuen Verhältnis zur EU anpassen müssen", sagte er. "Aber wir sind gut positioniert, um die Herausforderungen anzunehmen und künftige Chancen zu nutzen.

Harte Verhandlungen erwartet

In einem Volksentscheid haben die Briten im Juni dafür gestimmt, die EU zu verlassen. Dies hatte die Stimmung der Wirtschaft zunächst einbrechen lassen und das Pfund auf Talfahrt geschickt.

Für Verunsicherung sorgt insbesondere die Aussicht, dass britische Banken ihren Sitz aufs Festland verlagern könnten, um ihre Dienstleistungen weiter in der EU anbieten zu können. In dieser und anderen Fragen zeichnen sich harte Verhandlungen zwischen britischer Regierung und EU-Kommission ab.

Zumindest den ersten Schock des Brexit-Votums haben aber offenbar viele Firmen mittlerweile verdaut. Zuletzt gab es wiederholt positive Signale aus der Wirtschaft. Die britische Notenbank entscheidet nächste Woche darüber, ob sie die Zinsen auf ein neues Rekordtief senkt. Volkswirte rechnen einer Umfrage zufolge mit einem solchen Schritt erst Anfang 2017.

Der Kurs des britischen Pfundes legte nach den Daten zu und stieg auf ein Tageshoch von 1,2272 US-Dollar.