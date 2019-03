Streit über Grundrente CDU-General wirft SPD "Umverteilungsfantasien" vor

Rentenpläne, Bürgergeld statt Hartz IV, EU-Arbeitslosenversicherung: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat die jüngsten sozialpolitischen Versprechen der SPD scharf kritisiert. Der Koalitionspartner versuche "durch Umverteilungsfantasien Politik zu machen, auch auf europäischer Ebene", sagte Ziemiak der "Passauer Neuen Presse".

Ziemiak bezieht sich damit auch auf den Streit in der Bundesregierung über die Pläne zur Grundrente. Die SPD setzt sich hier für den Verzicht auf eine vorgelagerte Bedürftigkeitsprüfung ein, die Union pocht hingegen auf eine solche.

Bei einer Bedürftigkeitsprüfung würde der Staat untersuchen, ob Versicherte mit kleinen Renten nach 35 Beitragsjahren so wenig Einkommen und Vermögen haben, dass sie Anspruch auf Grundsicherung im Alter haben - dabei geht es nicht allein um die individuelle Bedürftigkeit, sondern um das Einkommen und Vermögen des Haushalts, also auch des Partners. Mit einer solchen Bedürftigkeitsprüfung würden nur rund 130.000 Menschen eine Grundrente bekommen und damit weit weniger als die drei bis vier Millionen, die durch die Pläne von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil Anspruch hätten.

Ziemiak sagte, aus dem von Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) geführten Bundesfinanzministerium höre man, dass Milliarden im Etat fehlten. "Es ist wichtig, jetzt noch einmal festzustellen: Olaf Scholz ist Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland und kein Minister für das Wohlfühlprogramm der SPD", sagte der CDU-Generalsekretär. Wenn die Vorschläge der SPD am Ende bedeuteten, "dass wir Geld in anderen Bereichen kürzen, etwa der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik", dann sei das mit der Union "nicht zu machen".

DGB-Vize Buntenbach wirft Union Doppelmoral vor

Seitens der Gewerkschaften werden die SPD-Pläne jedoch mit Nachdruck unterstützt. Annelie Buntenbach, Vorständin des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", die Lebensleistung verdiene "Respekt und Anerkennung" und bedürfe keiner Bedürftigkeitsprüfung.

Es sei durch nichts zu rechtfertigen, jetzt eine solche Prüfung zu fordern, obwohl sie bei der Ausweitung der Mütterrente keine Rolle gespielt habe, sagte Buntenbach. "Nicht Doppelmoral sondern schnelles Handeln ist jetzt gefragt." Die Mütterrente für vor 1992 geborene Kinder war vor allem auf Druck der CSU bereits 2014 und erneut in diesem Jahr verbessert worden, die Kosten dafür betragen mehr als zehn Milliarden Euro im Jahr.

Die große Koalition müsse "jetzt im Interesse von Millionen Menschen die Grundrente schnell umsetzen", forderte die DGB-Spitzenfrau. Sonst werde das Problem von Armutsrenten weiter wachsen und immer mehr Menschen betreffen, besonders diejenigen, die zu Niedriglohn arbeiten müssten.

Bereits am Montag hatte Frank Bsirske, Chef der Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di, der Union in diesem Zusammenhang Doppelmoral vorgeworfen. CDU und CSU kritisieren Heils Plan für eine Grundrente, weil sie so auch der sprichwörtlichen Zahnarztgattin mit kleiner Rente zugute käme, die sie gar nicht benötige. "Das sind Argumente, die anlässlich der Mütterrente auf Unionsseite überhaupt keine Rolle gespielt hatten", sagte Bsirske. Diese bekomme die Zahnarztgattin ohne Bedürftigkeitsprüfung.

Im Video: Reinigungskraft zur Grundrente - "Ich möchte in Würde altern können"