Veraltete Berechnungen Verfassungsgericht fordert Reform der Grundsteuer

Das aktuelle System zur Berechnung der Grundsteuer ist verfassungswidrig. Es sei "völlig überholt" und führe zu "gravierenden Ungleichbehandlungen" der Immobilienbesitzer, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem am Dienstag verkündeten Urteil.

Demnach muss der Gesetzgeber bis Ende 2019 eine Neureglung schaffen - sollte diese Frist ungenutzt verstreichen, dürften die derzeitigen Regeln nicht mehr angewandt werden.

In Deutschland gibt es rund 35 Millionen Grundstücke, auf die Grundsteuer erhoben wird. Die Abgabe dient dazu, Eigentümer an den Kosten für die umliegende Infrastruktur zu beteiligen.

Um den Wert eines zu besteuernden Grundstücks zu bestimmen, wird zunächst der sogenannte Einheitswert angelegt. Das Wort ist ziemlich missverständlich. Es geht nicht darum, einheitliche Werte für Grundstücke zu definieren, sondern einen spezifischen Wert für jedes Grundstück - sprich: für jede Einheit.

Der Einheitswert aller deutschen Grundstücke wurde erstmals am 1. Januar 1935 festgelegt. Eigentlich sollten die Einheitswerte alle sechs Jahre aktualisiert werden. Dies geschah in Westdeutschland jedoch nur ein einziges Mal im Jahr 1964, in Ostdeutschland aufgrund der Teilung überhaupt nicht.

Die Gemeinden und Städte dagegen haben sich teils völlig verändert. Entsprechend haben die Einheitswerte vieler Grundstücke kaum noch etwas mit der Realität zu tun.

Zwei mögliche Reformmodelle

Für die Reform der Grundsteuer stehen bislang vor allem zwei Modelle zur Diskussion. Der Bundesrat hat bereits Ende 2016 per Gesetzentwurf einen Ansatz empfohlen, den die meisten Bundesländer mittragen würden. Demnach wäre für unbebaute Grundstücke künftig der sogenannte Bodenrichtwert maßgeblich, der sich aus Verkäufen in der Umgebung ergibt und den man für die Grundstücke in vielen Städten bequem im Internet einsehen kann.

Für Gebäude würde ein sogenannter Kostenwert neu eingeführt: Er ergibt sich aus der Bruttogrundfläche der Immobilie und den pauschalen Herstellungskosten. Von diesem Wert können je nach Baujahr bis zu 70 Prozent des Werts wegen Altersminderung abgezogen werden.

Der Deutsche Mieterbund und andere Verbände fordern indes, die Grundsteuer ausschließlich als Bodensteuer zu gestalten. Der Wert von Gebäuden würde in diesem Modell gar keine Rolle mehr spielen.

Wer profitiert, wer verliert?

Würde der Ländervorschlag umgesetzt, so könnten die Besitzer von Altbauten gleich doppelt profitieren: Sie dürften einen großen Teil des Werts abschreiben und müssten zudem deutlich geringere Herstellungskosten ansetzen als Neubaubesitzer. Entsprechend stark würde die Steuer für sie sinken.

Für Neubauten würde die Grundsteuer dann deutlich teurer werden. Ein fragwürdiges Signal, schließlich will der Staat angesichts steigender Immobilienpreise eigentlich das Bauen fördern.

Die Kommunen indes müssten durch die Reform um eine lukrative Einnahmequelle fürchten. Die Grundsteuer deckt immerhin etwa zehn Prozent der kommunalen Steuereinnahmen. Die Gesamteinnahmen lagen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2016 bei mehr als 13 Milliarden Euro. Entsprechend vehement fordern die Kommunen, die Reform müsse aufkommensneutral gestaltet werden, die Steuereinnahmen müssten also gleich blieben.

