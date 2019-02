Vor Bund-Länder-Treffen Städtetag drängt auf schnelle Grundsteuer-Reform

Bundesfinanzminister Olaf Scholz strebt mit seinen Ministerkollegen aus den Bundesländern einen Kompromiss für eine Grundsteuerreform an. Im Vorfeld eines Spitzentreffens im Ministerium des SPD-Politikers (12 Uhr) war von vorsichtigem Optimismus für einen Durchbruch die Rede.

Mit Einnahmen von 14 Milliarden Euro pro Jahr ist die Grundsteuer eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Auch Millionen Mieter sind von ihr betroffen, denn der Vermieter kann die Grundsteuer als Betriebskosten auf die Nebenkosten umlegen. Unter anderem SPD, Grüne und Linke wollen das ändern.

"WAM" vs. "WUM"

Das Bundesverfassungsgericht hat wegen völlig veralteter Bemessungsgrundlagen eine Reform bis Ende 2019 gefordert. Die Zeit drängt, bis dahin noch ein Gesetz zu beschließen. Bisher ging es um zwei Modelle, die miteinander in Einklang gebracht werden sollen: Eines orientiert sich auch am Wert der Grundstücke und Gebäude; das andere Modell allein an der Fläche.

AFP Olaf Scholz

Vor den neuen Beratungen hat der Deutsche Städtetag Eile angemahnt. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Reform dulde "keinen weiteren Aufschub". Es dürfe auf keinen Fall passieren, dass die Städte und Gemeinden ab 2020 eine ihrer wichtigsten Steuern verlieren, mit der zum Beispiel Schulen, Straßen und Schwimmbäder finanziert würden. Dedy forderte einen Gesetzentwurf bis spätestens Ostern.

Droht ein Alleingang der Länder?

Zu den beiden Modellen haben sich im Bundesfinanzministerium die Abkürzungen "WAM" und "WUM" etabliert. "WAM" steht für wertabhängiges Modell und ist aus Sicht von Minister Scholz das Modell, das die Vorgaben für eine zeitgemäße und sozial gerechte Besteuerung erfüllt. Er will 36 Millionen Häuser, Wohngebäude und Grundstücke neu bewerten und aus fünf Faktoren eine individuelle Grundsteuer errechnen lassen: Nettokaltmiete, Wohnfläche, Baujahr, Grundstücksfläche und regionaler Bodenrichtwert.

Das "WAM"-Modell wäre gerechter als das wertunabhängige Modell "WUM", da die im Wert weit höher anzusetzende Villa im Zentrum einer Großstadt höher besteuert wird, als der Bauernhof auf dem Land. Aber der enorme Aufwand und Mehrbelastungen für Mieter stoßen auf Widerstand. Es droht ein "Bürokratiemonster", sagen die Gegner - dazu zählen Bayern, Niedersachsen, die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, die FDP und Immobilienverbände. Sie sind für das "WUM"-Modell, wo die Steuer nur pauschal nach der Fläche berechnet wird.

Kompromissvorschlag aus Schleswig-Holstein

CSU-Chef Markus Söder hatte im Vorfeld der Sitzung angekündigt, ein eigenes Modell erarbeiten zu wollen. Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold warnte unterdessen vor einem Alleingang der Länder. Sollte das Treffen erneut keine Einigung bringen, müsse das Bundesland überlegen, wie die Kompetenz für die Grundsteuer vom Bund zu den Ländern übergehen könne, sagte die Grünen-Politikerin dem NDR. Sie sprach von einem Aufhebungsgesetz, das in den Bundesrat eingebracht werden könnte. Folge eines solchen Schritts wären 16 verschiedene Grundsteuermodelle in Deutschland.

Heinold hatte Mitte Januar einen eigenen Kompromissvorschlag vorgelegt, der die Fläche von Grundstück und Gebäude als Berechnungsgrundlage vorsieht. Der Bürger soll außerdem nur das Baujahr angeben müssen. Den Wert berücksichtigt das Modell nicht auf Basis des Bodenrichtwerts einzelner Grundstücke, es zieht vielmehr den mittleren Wert für einen Ort heran.