Oettinger zu geplantem Plastikverbot "Habe mein Saitenwürstchen immer auf dem Papierteller gegessen"

Eigentlich will die EU-Kommission ihre Pläne für ein Plastikverbot erst am Mittag öffentlich vorstellen. Doch nachdem der Entwurf der Richtlinie bereits vor Wochen durchgesickert ist, tobt eine Debatte über Plastikteller beim Grillfest. Kurz vor der offiziellen Präsentation hat sich nun auch Haushaltskommissar Günther Oettinger noch mal geäußert.

Er verteidigte die Pläne der Kommission, die Umwelt besser vor Plastikmüll zu schützen - auch aus eigener Erfahrung heraus. "Ich habe in meiner Jugend mein Saitenwürstchen immer auf dem Papierteller gegessen", sagte Oettinger dem Sender SWR Aktuell zu den Brühwürsten, die im Schwäbischen gern mit Spätzle und sauren Linsen gegessen werden. "Dort, wo es andere Produkte mit anderen Materialien gibt", solle auf Plastik verzichtet werden.

Wo kein Ersatz möglich sei, solle es eine Mengenregulierung geben. Ein europaweit einheitliches Vorgehen gegen Plastikstrohhalme, Einweggeschirr und Wattestäbchen sei im gemeinsamen Wirtschaftsraum nötig. "Man kann nicht in Frankreich Plastik verbieten, in Deutschland erlauben - oder umgekehrt."

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte sich zuvor gegen ein generelles Verbot von Plastik ausgesprochen. Plastik sei ein sehr wertvoller Stoff und werde in vielen Bereichen, etwa der Medizin, gebraucht. Die Verwendung als Verpackungsmaterial will auch die Ministerin aber massiv zurückdrängen. Die EU-Pläne gehen ihr hierbei nicht weit genug.

Weltweit, aber auch in Europa, werden enorme Mengen Kunststoffe genutzt und anschließend weggeworfen. Allein in der EU entstehen nach Angaben der EU-Kommission jedes Jahr rund 26 Millionen Tonnen Plastikmüll, von denen weniger als 30 Prozent zur Wiederverwertung gesammelt werden. Vom Rest landet ein Großteil auf Müllkippen oder in der Umwelt.