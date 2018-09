Braunkohleabbau Polizei beginnt mit Räumung im Hambacher Forst

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Im Braunkohlerevier Hambacher Forst haben die Behörden mit der Räumung der Baumhäuser von Aktivisten begonnen. Gegen 8.20 Uhr sind Beamte des Bauamts und Polizeibeamte in den Wald gegangen. Per Megafon seien die Aktivisten aufgefordert worden, die Baumhäuser innerhalb von 30 Minuten freiwillig zu verlassen, sagte ein Sprecher der zuständigen Stadt Kerpen.

Livestream: Die Räumungen haben begonnen

Video REUTERS

"Wenn sie dann nicht freiwillig runterkommen, dann werden wir mit Hilfe der Polizei die Baumhäuser räumen." Auf diese Weise werde man sich bei den 50 bis 60 Baumhäusern Schritt für Schritt vorarbeiten. "Anschließend werden die Baumhäuser unbrauchbar gemacht", sagte der Sprecher. Die Polizei bringt sich mit einem Großaufgebot in Stellung. Neben zahlreichen Einsatzkräften waren auch Wasserwerfer und schweres Räumgerät im Einsatz.

Die #Polizei #Aachen schützt die Mitarbeiter dieser Behörden. Alle Baumhausbewohner werden von den Bauaufsichtsbehörden aufgefordert, ihre Bauten im #HambacherForst freiwillig zu verlassen. Leisten Sie den Anweisungen unbedingt Folge und bleiben Sie friedlich! — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) September 13, 2018

Die Waldbesetzer haben einen gewaltlosen Widerstand angekündigt. "Für viele ist das ihr Zuhause. Es gibt Menschen, die hier seit sechs Jahren wohnen", sagte Freddy, der auf einem Baumstamm in etwa zehn Meter Höhe ausharrte. Die Baumhäuser seien ein europaweit bekanntes Symbol geworden.

Das nordrhein-westfälische Bauministerium hatte die zuständige Stadt Kerpen am Mittwochabend angewiesen, die Baumhäuser unverzüglich zu räumen. Ein Sprecher des Ministeriums führte dafür Brandschutzgründe an. "Bei den Baumhäusern handelt es sich um illegale bauliche Anlagen. Wegen der Brandgefahr für die Nutzenden bestand sofortiger Handlungsbedarf", sagte er. Vergleichbar sei der Fall mit der jüngsten Räumung eines Hochhauses in Dortmund, weil dort der ausreichende Brandschutz nicht mehr gewährleistet war.

Nach der Räumung sollen die Baumhäuser unbrauchbar gemacht oder beseitigt werden. In der Nähe des Waldgebietes, das zu einem Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden ist, formierte die Polizei massive Kräfte. Geplant sei einem WDR-Bericht zufolge einer der größten und längsten Polizeieinsätze in der Geschichte von Nordrhein-Westfalen.

Nach SPIEGEL-Informationen werden dabei Polizeibeamte aus dem gesamten Bundesgebiet eingesetzt, auch die Bundespolizei wird vor Ort sein. Zu den Einsatzkräften werden auch Höhen-Interventionsteams gehören, so genannte HIT-Teams. Sie haben die Aufgabe, die Umweltaktivisten mit Hilfe von Hubsteigern aus den Baumhäusern zu holen.

Räumung gilt als schwierig

Der Energiekonzern und Waldbesitzer RWE will im Herbst mehr als die Hälfte des noch verbliebenen Waldstücks roden, um weiter Braunkohle baggern zu können. Dagegen gibt es seit Langem Proteste. Aktivisten haben Baumhäuser in großer Höhe errichtet und halten den Wald damit besetzt. Bevor gerodet werden kann, muss daher geräumt werden. Das gilt wegen der Höhe der Hütten und des erwarteten Widerstands als äußerst schwierig.

Der Hambacher Forst zwischen Aachen und Köln ist zu einem Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden: Seit 2012 ist das Waldstück von Aktivisten besetzt, die zum Teil in den 30 bis 60 Baumhäusern leben.

Bevor gerodet werden kann, müsste der Forst geräumt werden. Doch das gilt als schwierig. Zuletzt hatte die Polizei mit großem Aufgebot den Einsatz von RWE-Mitarbeitern abgesichert, die Barrikaden aus dem Wald räumen und so die Rodungsarbeiten vorbereiten wollten.

Schon am Mittwochabend hatten Aktivisten in den sozialen Netzwerken dazu aufgerufen, den Protest im Hambacher Forst zu unterstützen. Zuletzt waren am vergangenen Samstag und Sonntag Hunderte Menschen dem Aufruf zu einem "Wochenende des Widerstands" in dem Waldstück gefolgt.

Die Räumung erfolgt juristisch gesehen nicht wegen der Braunkohle. Angaben des Bauministeriums zufolge sei man nach einem Vor-Ort-Termin zu der Überzeugung gelangt, dass es sich bei den Baumhäusern um bauliche Anlagen im Sinne der NRW-Bauordnung handele.

Dieser Bauordnung zufolge müssten die Baumhäuser etwa über Rettungstreppen und über Geländer verfügen. Zudem seien leicht entflammbare Baustoffe verarbeitet worden. Außerdem müssten Rettungswege für Feuerwehr und Krankenwagen verfügbar sein. Weil das nicht gegeben ist, ergäben sich "konkrete Gefahren" für die Bewohner. Daher müssten die Bauämter der Stadt Kerpen und des Kreises Düren die Baumhäuser ohne zeitlichen Aufschub räumen, argumentiert das Ministerium.

Laschet: Baumhäuser im Hambacher Forst "illegal besetzte Gebiete"

Unterdessen kam es am Mittwoch zu einem Zwischenfall im Hambacher Forst, bei dem ein Polizist einen Warnschuss abgab. Mehrere Vermummte hätten Beamte mit Steinen beworfen, teilte die Aachener Polizei mit. Ein Polizist habe daraufhin seine Schusswaffe gezogen und zur Warnung geschossen. Verletzt wurde demnach niemand. Die Vermummten hätten sich danach in den Wald zurückgezogen.

Insgesamt seien in diesem Jahr bis Ende August schon 88 Straftaten im Zusammenhang mit dem Wald gezählt worden, sagte ein Polizeisprecher. Im Vorjahr seien es dem Innenministerium zufolge 164 Straftaten gewesen, berichtete die "Neue Ruhr Zeitung/Neue Rhein Zeitung" (Donnerstag).

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) bezeichnete die Baumhäuser der Braunkohle-Gegner als "illegal besetzte Gebiete". Aus den Baumhäusern heraus gebe es seit Tagen Übergriffe auf Polizisten, sagte Laschet am Mittwochabend in dem Bürgertalk "WDR-Arena".

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag Düren, Bruno Voß, bezeichnete das Vorgehen der Landesregierung laut WDR als Farce und beispiellos in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Noch 2014 hatte das Ministerium die Baumhäuser als keine baulichen Anlagen eingestuft. Am 4. September seien die Häuser per Erlass zu baulichen Anlagen erklärt worden. Offenbar wolle die Landesregierung alles tun, um RWE zu helfen, sagte Voß. Die Grünen rieten den Umweltaktivisten, Widerspruch gegen den Erlass der Landesregierung bei Verwaltungsgerichten einzulegen.

Unterdessen hat sich auch die Anti-Braunkohle-Initiative "Buirer für Buir" zu Wort gemeldet. Zu dem Erlass mit der Begründung "Gefahr im Verzug für Leib und Leben der Baumhausbewohner aus Brandschutzgründen" schrieben die Aktivisten: "Mit dieser absurden Begründung gefährdet die Landesregierung den sozialen Frieden und mehrt die Zweifel an der Angemessenheit und Rechtmäßigkeit politischer Entscheidungen."

Im Video: Umweltaktivisten gegen Braunkohle-Abbau (SPIEGEL TV vom 22.03.2015)