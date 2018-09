Hambacher Forst Polizei meldet Abbau von 53 Baumhäusern

Die Behörden kommen offenbar zügig mit der Räumung des Hambacher Forsts voran. Nach Mitteilungen der Polizei Aachen sind bislang 53 Baumhäuser von Rodungsgegnern abgebaut worden. Wie viele Baumhäuser genau noch intakt sind, ist unklar. Schätzungen zufolge hatten Umweltschützer vor Beginn der Räumungsarbeiten rund 70 Baumhäuser errichtet.

Aufgrund der Räumungsarbeiten sei die improvisierte Gedenkstätte für den in der vergangenen Woche ums Leben gekommenen Journalisten vorübergehend verlegt worden.

Seit Beginn der Einsatzmaßnahmen im Hambacher Forst vor knapp zwei Wochen wurden laut Polizei 113 Menschen vorläufig festgenommen. Außerdem habe es 222 Gewahrsamnahmen und knapp 670 Platzverweise gegeben. Den Angaben zufolge wurden 30 Polizisten verletzt und 43 Beamte mit Fäkalien beworfen.

Viele Unterschriften für die Rettung des "Hambi"

Umweltschützer protestieren im Hambacher Forst dagegen, dass der Energiekonzern RWE weite Teile des Forsts roden und die Braunkohleförderung fortsetzen will. Bei den Protesten war am vergangenen Mittwoch ein 27-jähriger Journalist von einer mindestens 15 Meter hohen Hängebrücke gestürzt und gestorben. Die Landesregierung hatte daraufhin die Räumung der Baumhütten im Wald vorübergehend gestoppt.

Bislang haben rund 750.000 Menschen eine Online-Petition für den Erhalt des Hambacher Forsts unterschrieben. Allein in den vergangenen 14 Tagen seien etwa 300.000 Unterstützer hinzugekommen, teilte eine Sprecherin der Organisation Campact mit. Neben Campact gehören auch der BUND und Greenpeace zu den Initiatoren der Petition.

In der vergangenen Woche hatten die Umweltschützer bereits mehr als eine halbe Million Unterschriften an die Landesregierung übergeben. Die Petition richtet sich unter anderem an Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD). Für den 6. Oktober haben Campact, BUND und Greenpeace außerdem zu einer Demonstration am Hambacher Forst aufgerufen.

