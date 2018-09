Hambacher Forst Klimaschützer sammeln 500.000 Unterschriften gegen Abholzung

Kohlegegner richten ihren Protest im Streit um die geplanten Waldrodungen am Braunkohletagebau Hambach nun direkt an Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).

Demonstranten wollen Laschet am Donnerstag in Düsseldorf einen Appell zur Rettung des Hambacher Forstes mit mehr als 500.000 Unterschriften überreichen, teilten Umweltverbände mit.

Mit der geplanten Überreichung des Appells am Rande einer Landtagssitzung solle der Protest gegen die Abholzung des alten Hambacher Forstes vor das Gebäude des Düsseldorfer Landesparlaments getragen werden, teilten die Umweltorganisationen BUND, Campact und Greenpeace mit. Mit der Aktion wollen die Klimaschützer zudem ihre Forderung nach einem Ende der Kohlenutzung bekräftigen.

Journalist abgestürzt

Im Hambacher Forst kam es am Nachmittag zu einem tödlichen Zwischenfall. Ein Journalist stürzte Polizeiangaben zufolge aus großer Höhe ab und verletzte sich dabei schwer. Der Mann wurde demnach am Unfallort unter dem Baumhaus von einem Notarzt versorgt und anschließend in einem Rettungshubschrauber zur weiteren medizinischen Versorgung ausgeflogen. Der Mann erlag seinen Verletzungen.

Der Mann sei ersten Erkenntnissen zufolge über eine Hängebrücke zwischen zwei Baumhäusern gelaufen und dabei durch die Brücke gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Der Unfall habe sich nicht bei einem polizeilichen Zugriff ereignet. Die Räummaßnahmen wurden zunächst eingestellt, twitterte die Polizei Aachen.

In #beechtown kam es heute zu einem Unfall. Eine Person ist aus großer Höhe gestürzt und wurde schwer verletzt. Die Rettungsmaßnahmen laufen aktuell. Weitere Infos folgen, wir bleiben dran #HambacherForst #Polizei #Aachen — Polizei NRW AC (@Polizei_NRW_AC) 19. September 2018

Seit vergangenen Donnerstag wird der Wald zwischen Köln und Aachen mit einem Großaufgebot der Polizei geräumt - dagegen gibt es Widerstand von Klima- und Umweltschützern. Bis zum Nachmittag waren 39 der gut 50 von Klimaschützern errichteten Baumhäuser geräumt.

Zur Räumung weiterer Baumhäuser lösten die Beamten am Vormittag zwei Sitzblockaden von Klimaaktivisten gewaltfrei auf, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Bei einer Mahnwache im Hambacher Forst nahmen Beamte einen Kohlegegner fest, der einen Polizisten an der Hand verletzt hatte. Zur voraussichtlichen Dauer der Räumungsaktion äußerte sich die Polizei nicht.

Ein Teil des zwischen Aachen und Köln gelegenen Hambacher Forsts ist seit geraumer Zeit von Umweltschützern besetzt. Der Energiekonzern und Tagebaubetreiber RWE will Mitte Oktober mit der Rodung eines weiteren Waldstücks beginnen, um seinen angrenzenden Braunkohletagebau zu erweitern.