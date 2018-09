Am Samstag sprach eine Polizeisprecherin bereits vom "Endspurt" bei der Räumung des Hambacher Forsts. Doch am Sonntag relativierte ein Sprecher das wieder ein wenig. 77 Baumhäuser seien bis Samstagabend insgesamt geräumt und entfernt worden, sagte der Sprecher in Aachen - aber wann genau die Räumung abgeschlossen sein werde, könne noch nicht gesagt werden: "Das kann noch dauern." Es sei durchaus möglich, dass noch bisher unentdeckte Hütten gefunden würden.

Der Energiekonzern RWE will einen Großteil des Waldes roden lassen, um einen Tagebau zu erweitern. Nach Auffassung des Konzerns ist das zwingend notwendig für die Sicherung der Stromproduktion in Braunkohlekraftwerken. "Der Hambacher Forst ist nicht zu retten", hatte RWE-Chef Rolf Martin Schmitz am Wochenende noch einmal bekräftigt. Umweltschützer betonen hingegen die Bedeutung des 12.000 Jahre alten Waldes für den Klimaschutz und die Artenvielfalt.

Ursprünglich war die Polizei von 50 bis 60 Baumhäusern ausgegangen. Nun vermuten die Beamten, dass Aktivisten neue Hütten in den Bäumen bauen und damit die Zahl der Hindernisse für die Ordnungskräfte erhöhen. Aktivisten zufolge gibt es in dem Forst noch immer besetzte Baumhäuser.

DPA Demonstranten vor Protest-Spaziergang am Sonntag

Zu einer Anti-Rodungs-Protestkundgebung kamen am Sonntag nach Angaben der Veranstalter mehr als zehntausend Menschen. Für sie stand ein Waldspaziergang auf dem Programm. Von der Polizei gab es zunächst keine Teilnehmerzahlen. Da die Beamten mit der Protestveranstaltung beschäftigt waren, fuhren sie ihre Räumungsarbeiten am Sonntag vorerst herunter.

Faktencheck zum Thema: Hambach-Tagebau stilllegen - geht das?