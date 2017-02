Urteil Bundesverwaltungsgericht erklärt Elbvertiefung in Teilen für rechtswidrig

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Klagen gegen die geplante Elbvertiefung teilweise stattgegeben. In seiner jetzigen Form sei der Planfeststellungsbeschluss rechtswidrig und nicht vollziehbar, urteilte das Gericht am Donnerstag in Leipzig. Die Hamburger Behörden könnten die rechtlichen Mängel jedoch nachträglich beheben.

Der Aktienkurs des Hafenlogistikers HHLA brach unmittelbar nach dem Urteil um 11 Prozent ein. An der Börse war zuletzt offenbar mit einem für HHLA günstigen Urteil gerechnet worden.

Die Stadt Hamburg will den Fluss zum neunten Mal vertiefen und verbreitern lassen, damit Containerschiffe mit großem Tiefgang ohne Probleme von der Nordsee bis zum Hamburger Hafen fahren können. (Lesen Sie hier einen Hintergrund-Report zur Elbvertiefung.)

Die Projektbefürworter aus Politik und Wirtschaft versprechen sich hiervon eine Stärkung des Standorts als Drehscheibe der deutschen Exportindustrie. Umweltschützer hingegen halten die abermalige Elbvertiefung für eine auch wirtschaftlich unnötige Belastung der Natur. Obstbauern bangen um ihre Existenz, weil die vertiefte Elbe noch weiter versalzen würde.